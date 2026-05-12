執筆当時の生原稿(コピー)も口絵写真に収録。躁うつ病体験をらもさんらしく綴った名著が、新たな解説版入りで復活！

いまなお多くのファンを持つ中島らものエッセイ、待望の新装版！

株式会社 青春出版社

サラリーマン時代に、会社に行くのがつらくなり、ある日得意先に向かっていると、歩くことができなかった……そんな体験から、躁うつ病との付き合いが始まります。

精神科への通院、薬との付き合い方、日常生活や仕事との兼ね合いなどを、独特の筆致で語ります。

ただただツラい体験記ではなく、なんとかもがく姿がちょっと笑えるような、でも生きる強さが湧き出てくるような、そんなエッセイです。

読者だけの特別付録として、本書の内容について打ち合わせをしたときの「中島らもインタビュー音声」を初公開！

本書の目次

著者プロフィール

中島 らも（なかじま らも）

1952年、兵庫県尼崎市生まれ。大阪芸術大学放送学科卒業。1992年『今夜、すべてのバーで』で第13回吉川英治文学新人賞、1994年『ガダラの豚』で第47回日本推理作家協会賞(長編部門)をそれぞれ受賞。作家活動のほか、劇団、ロックバンドなども結成し表現活動をさかんに行う。2004年7月26日、転落事故による脳挫傷などのため急逝、享年52歳。死後20年経てもなお、その独特な語り口は色あせず、ファンを獲得しつづけている。

書籍情報

心が雨漏りする日には【新装版】

著者：中島らも

発売日：2026年5月12日

定価：1,485円（税込）

ISBN：978-4-413-29899-5