【男女1000人に聞いた】役員運転手に向いていそうなお笑い芸人ランキング！2026年最新版

株式会社NEXER

■「役員運転手に向いていそう」と思うお笑い芸人は誰？

企業の役員を安全に、そして快適に目的地へ送り届ける「役員運転手」。

運転技術の高さはもちろんのこと、守秘義務の遵守や細やかな気配り、礼儀正しさなど、一般的なドライバーとは異なるスキルが求められる特別な仕事です。

では、もしお笑い芸人が役員運転手を務めるとしたら、誰がもっとも適任だと思われているのでしょうか。

ということで今回は株式会社トランスアクトと共同で、全国の男女1000名を対象に「役員運転手に向いていそうなお笑い芸人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社トランスアクトによる調査」である旨の記載

・株式会社トランスアクト（https://transact.co.jp/）へのリンク設置

「役員運転手に向いていそうなお笑い芸人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月20日 ～ 5月7日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたが「役員運転手に向いていそう」と思うお笑い芸人を選んでください。 ※「役員運転手」は運転技術はもちろん、守秘義務なども求められるお仕事です。

質問2：そのお笑い芸人を選んだ理由を教えてください。

役員運転手に向いていそうなお笑い芸人ランキング！

◆第1位 タモリ 95票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・安全運転で落ち着いたイメージがあるのと、守秘義務も徹底して守りそうだから。（30代・男性）

・車の知識や道路に詳しくて知的で運転技術も高いから。（30代・男性）

・落ち着いていて、秘密も守りそうだから。（40代・女性）

・裏道とかにも詳しそうだし、口も堅そうだから。（40代・女性）

・スマートに仕事をこなしそうなので。（40代・男性）

・いいともで鍛えた会話術で運転しながらも送迎者を気持ちよく和ませそうだから。（50代・男性）

役員運転手に向いていそうなお笑い芸人ランキング第1位は「タモリ」さんでした。

選んだ理由としては、「口が堅そう」「守秘義務を守ってくれそう」という、まさに役員運転手の核となる部分への信頼の声が多く挙がっています。

また「博識」「会話術」といった知性や話術に関するコメントも目立ち、長年司会業を務めてきたからこそ培われた相手に合わせる引き出しの広さが、移動中の車内の雰囲気づくりに活きそうだという見立てがうかがえます。

◆第2位 カズレーザー（メイプル超合金） 73票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・話もうまいし、気を遣えそう。頭がいいので信頼できる。（40代・女性）

・知識が豊富でいろいろなことに即応できそう。（40代・男性）

・頭もよく色んな状況にも臨機応変に対応してくれそうだから。（40代・女性）

・頭が良く効率よく適切な道を選び最短でつくように運転してくれそう。余計な事をべらべら話さなそう。（50代・女性）

・「知的で冷静」「機転が利きそう」という理由で、ランキングでも常に上位で、余計な詮索をせず、必要な時だけ的確な受け答えをしてくれそうな、プロフェッショナルなイメージが強い。（50代・男性）

・知性を感じさせるので、信頼感や安心感がある。（50代・女性）

第2位は「カズレーザー（メイプル超合金）」さんでした。

「頭がいい」「機転が利く」「知的」というキーワードが圧倒的に多く挙がっています。クイズ番組などで見せる読書量や知識の幅広さが、突発的なルート変更や予定変更にも冷静に対応してくれそうな印象につながっているのでしょう。

◆第3位 飯尾和樹（ずん） 32票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・優しくて真面目そうだから。（30代・女性）

・穏やかで落ち着いた印象があり、冷静に状況を判断できる人物だと感じるから。（30代・男性）

・守秘義務をいちばん守ってくれそうだと思ったから。（30代・女性）

・話しやすい雰囲気があって良いし、仕事を丁寧にしてくれそうでいいなと思ったから。（30代・男性）

・雰囲気や話し方など人柄も良さそうで運転も丁寧な感じがするため。（50代・女性）

・いつもニコニコして愛想がよさそうだから。運転が荒くなさそう。（50代・女性）

第3位は「飯尾和樹（ずん）」さんでした。

「穏やか」「真面目」「人当たりが良い」といった、人柄そのものへの好感が前面に出ています。タモリさんやカズレーザーさんが知性や口の堅さで支持を集めたのに対して、飯尾さんはやわらかな雰囲気そのものが選ばれる決め手になっているようです。

◆同率第4位 伊達みきお（サンドウィッチマン） 31票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・守秘義務はしっかり守ってくれそうだから。（30代・男性）

・あの方は見た目はアレですけど真面目な方です。（30代・男性）

・しっかり線引きをしてくれそうだから。（40代・女性）

・実は運転がうまい。（40代・女性）

・誠実で口が堅そうだから。（50代・男性）

第4位は「伊達みきお（サンドウィッチマン）」さんでした。

「真面目」「誠実」「口が堅そう」という、人柄への信頼感を中心としたコメントが集まっています。気さくな雰囲気の裏側にある真面目さが、役員運転手に求められる責任感と重なって受け取られているようです。

◆同率第4位 明石家さんま 31票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・車内での会話が盛り上がりそうだから。（40代・男性）

・話術もあり、気を遣ってくれそう。（40代・女性）

・運転がうまそう。（40代・男性）

・トーク上手で気遣いもできそうです。（50代・女性）

・大きな車を運転してるし、言ってはいけないことは言わなそう。（50代・男性）

同率第4位は「明石家さんま」さんでした。

「話術」「気遣い」「車内が盛り上がる」といった、コミュニケーション面への期待が前面に出ています。長時間の移動でも退屈させない会話力で、車内を楽しい空間にしてくれそうなイメージが強いようです。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 ヒロミ 29票

・運転が上手そうだから。（40代・男性）

・運転がうまそうだし、会話もうまいので。（40代・男性）

第7位 ヒロシ 27票

・余計な事を話さなそうだから。（30代・男性）

・寡黙な感じで良い。車内での電話の内容を口外しなさそう。（40代・女性）

第8位 博多大吉（博多華丸大吉） 25票

・どの年代の人とも話せそう。（30代・女性）

・誠実に見えるから、安全運転しそうだし口も堅そう。（40代・女性）

同率第9位 日村勇紀（バナナマン） 23票

・番組でバスを運転しているので。（40代・男性）

・道中楽しませてくれそうで、口も堅そう。（40代・男性）

同率第9位 山口智充 23票

・誠実でまじめな印象がある。（40代・男性）

・運転が上手いから。（40代・男性）

ということで今回は、以上のようなランキングになりました。

第1位にタモリさん、第2位にカズレーザーさん、第3位に飯尾和樹さんが並び、上位には「口が堅そう」「冷静で落ち着いていそう」「気配りができそう」という、役員運転手に求められる資質を兼ね備えたイメージの方々がランクインする結果となりました。

いずれの方にも共通しているのは、ただ運転するだけでなく「守秘義務を守れそう」「臨機応変に対応してくれそう」といった付加価値への期待です。実際の役員運転手にも、運転スキルに加えてホスピタリティや情報管理の意識が求められます。

大切な移動をより安全かつ快適におこないたい方は、プロの運転手派遣サービスを活用してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社トランスアクトによる調査」である旨の記載

・株式会社トランスアクト（https://transact.co.jp/）へのリンク設置

【株式会社トランスアクトについて】

所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル702

代表取締役：橘 秀樹

Tel：03-3433-8200

URL：https://transact.co.jp/

事業内容：車両運行管理事業 / 運転代行事業 / 自動車有償貸渡事業 / 人材派遣事業 / 紹介予定派遣事業 / 人材紹介事業

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作