泉大津市

大阪府泉大津市（市長：南出賢一）は、生産地と消費地の自治体が連携し、コメの消費拡大・生産拡大に取り組む新たなネットワーク「コメがつなぐ自治体間農業連携首長協議会（通称：コメサミット）」を設立します。

近年、担い手不足や高齢化、価格高騰や需給の不安定化などコメをめぐる構造的課題が顕在化する中、これらの課題解決に向け、全国15の自治体首長が参画し、「お米を食べる」「お米を知る」「お米で繋がる」をキーワードに、米の消費拡大と主食である米の価値の再認識を通じた持続可能な生産・消費の実現に向け、具体的なアクションを実行していきます。

また本協議会では、自治体間の連携にとどまらず、企業・学識関係者を含めた産学官の連携により、生産地と消費地のネットワークを活用した新たな取組や提言の創出を目指します。

このたびの設立総会については、今後参加や連携を検討されている自治体・企業・学識関係者の皆様にもご参加いただけるよう、以下のとおり関係者向けに申込制で参加受付を行います。

ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひご参加ください。

■ 設立総会概要

日 時：令和８年５月１８日（月）１４時～１６時

場 所：全国町村会館（東京都千代田区永田町）

■ 出席者（予定）

・参加自治体首長（全国15自治体）

・顧問（有識者、民間企業関係者）

・農林水産省

■ 内容

・コメサミットビジョン発表

・活動計画の共有

・国への提言書提出 等

■ 見学参加について

対象 ：自治体・企業・学識関係者等（産学官関係者）

定員 ：30名（先着順）

参加方法：現地参加のみ（オンライン配信はありません）

申込方法：以下のフォームよりお申込みください

URL：https://ttzk.graffer.jp/city-izumiotsu/smart-apply/surveys/7495125838391495802

■ 申込期限

令和８年５月15日（金）17時