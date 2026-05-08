神戸の海をテーマにしたリアルお仕事体験イベント「こどもわーくin神戸2026」開催決定

アクトインディ株式会社

一般社団法人地域みらい創造センター主催の下、子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ（https://iko-yo.net/）」を運営するアクトインディ株式会社は、神戸市との連携事業として企画・監修を行う、海のお仕事体験プログラム「こどもわーくin神戸2026」の開催を決定いたしました。

5年目を迎える今年は、過去最多となるプログラムを展開（全25種程度※１）。夏休みの時期にあわせて７月18日（土）～8月7日（金）の期間中、神戸市内および近郊にて実施いたします。また、キャリア教育の一環として、従来の対象であった小学生に加えて、一部プログラムを中学生向けにも実施。今後も幅広い年齢の子どもたちが継続して海のお仕事に触れられる機会を創出していきます。

さらに今年は、5年の節目を迎える本取り組みを一層盛り上げるため、「こどもわーく’s AWARD」を創設。体験中に作成した企画書や夏休みの自由研究など寄せられた作品（Works）の中から優秀作品を決定し、表彰と記念品の贈呈を行います。

なお、参加申込受付は、5月29日（金）からを予定しており、各プログラムの詳細や申込方法については、今後のリリースにて順次お知らせいたします。

■「こどもわーくin神戸」とは

（※1）一部調整中のプログラムあり

こどもわーくin神戸は、兵庫県神戸市との「海洋人材の育成に関する事業連携協定」のもと、2022年に始動した取り組みです。これまでに累計150回以上のプログラムを開催し、延べ2,300名を超える親子に海のお仕事体験を提供してきました。

港湾、物流、観光、水産といった多彩な海のお仕事現場を舞台に、普段は立ち入ることのできない場所で、プロから直接仕事を学ぶ体験を実施。地域や社会全体を巻き込みながら、子どもたちの興味・関心を未来へ繋げる取り組みを推進しています。

■「こどもわーくin神戸2026」実施概要

実施の様子

名 称 ： こどもわーくin神戸2026

期 間 ： 2026年7月18日（土）～8月7日（金）※一部例外あり

場 所 ： 神戸市内＆近郊の実際の仕事現場

対 象 ： 小学生・中学生のお子様とその保護者 ※プログラムによって対象学年は異なります。

公式サイト ： https://kodomowork.net/kobe/2026?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_id=26(https://kodomowork.net/kobe/2026?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_id=26)

＜団体概要＞

■プロジェクト主催

団体名称：一般社団法人地域みらい創造センター

活動内容：リアルな仕事をテーマにした「海のお仕事体験」の実施など

■企画協力 / 助成

～日本財団について～

痛みも、希望も、未来も、共に。

日本財団は1962年、日本最大規模の財団として創立以来、

人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道支援など、幅広い分野の活動をボートレースの売上金からの交付金を財源として推進しています。

https://www.nippon-foundation.or.jp/

※「こどもわーくin神戸2026」は、日本財団の助成事業です。

■企画・監修

団体名称 ：アクトインディ株式会社

URL ：https://iko-yo.net/

活動内容 ：子育て支援事業（インターネット情報サービス、イベント事業）