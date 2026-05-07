bizplayにて「建設業の業務効率化」をテーマに建設業ERPシステム「PROCES.S」紹介動画を公開

株式会社内田洋行ITソリューションズ

株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下「ITS」）は、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「Innovation & Co.」）が運営するビジネス動画プラットフォーム「bizplay」に「PROCES.S」の紹介動画が掲載されたことをお知らせします。

掲載動画では、「建設業の業務効率化」をテーマに、PROCES.Sの導入によって決算業務を約8割短縮した事例にも触れながら、建設業特有の業務課題とその原因を整理しながら、ERPシステムPROCES.Sでどのように改善できるのかを解説しています。

経理・管理部門での業務負荷軽減や、原価・決算業務の標準化、業務の属人化解消を検討されている建設業の皆様におすすめの内容です。

株式会社内田洋行ITソリューションズ コメント

建設業では、決算業務や原価管理をはじめとする管理業務が複雑化・属人化しやすく、多くのお客様から業務負荷に関する課題をお伺いしてきました。本動画では、そうした課題に対し、PROCES.S導入によってどのような変化があったのかをご紹介しています。

掲載動画の視聴方法

下記URLより、無料の会員登録後にご視聴いただけます。

https://biz-play.com/s/1dlg711

bizplayとは（https://biz-play.com/）

bizplayは、「いまの仕事を、もっと面白く。」をコンセプトに、ビジネスに役立つ動画コンテンツを無料で視聴できるビジネス動画プラットフォームです。

公式サイト：https://biz-play.com/

建設業ERPシステムPROCES.Sとは

PROCES.Sは、ITSが開発した建設業務に必要な機能をパッケージ化したクラウド対応のERPシステムです。建設業会計、原価管理、支払・請求・入金管理、JV管理、給与・労賃管理などの機能を網羅し、他の建設業向けシステムとも柔軟に連携できます。

また、株式会社アイティクラウド主催の「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、「建設業向けERPシステム部門」で最高位の「Leader」を6期連続で受賞しています。

▽製品ページ

建設業ERPシステムPROCES.S https://process.uchida-it.co.jp/solution/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/?argument=aOYoGgJf&dmai=a69f2bc25d9444&utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process)

▽ITreview掲載ページ

https://www.itreview.jp/categories/erp-forconstruction

※「PROCES.S（プロセス）」は株式会社内田洋行ITソリューションズの登録商標です。

株式会社内田洋行ITソリューションズについて

会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ

所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング

代表者 ： 内藤 祐介

設立 ： 1969年3月8日

資本金 ： 4億6,000万円

事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス、ソフトウェアの開発、販売、保守サービス

URL ： https://www.uchida-it.co.jp/