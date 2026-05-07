特別支援学校・学級の新たな教育をサポート！「コミュニケーションロボット無償貸し出しプロジェクト」を開始～ 2026年度 希望校募集 ～
三菱総研ＤＣＳ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：亀田 浩樹）は、社会貢献活動の一環として、特別支援学校・学級を対象とした「コミュニケーションロボット無償貸し出しプロジェクト」を開始するとともに、2026年度 貸し出し希望校を募集します。
この取り組みは、障がいや発達特性のある児童生徒の前向きな気持ちを引き出し、ソーシャルスキルトレーニングの実施や授業運営を支援します。
1．プロジェクト概要
▶ 貸し出し物
・ロボット「あるくメカトロウィーゴ」
手のひらサイズ（全長約13cm）の小型二足歩行ロボット
（当社独自のプログラムを搭載したロボットをお貸し出し）
▶ 当社独自プログラムの特長
・社会性を育むコミュニケーション学習サポート
児童生徒の興味を引き出すロボットが
ソーシャルスキルトレーニングをサポート
・多様なニーズに応えるカスタマイズ性
利用シーンや児童生徒の特性にあわせたコンテンツの作成が可能
・専門知識不要で使いやすい
ロボットはお手持ちのタブレットやPCで操作可能
直感的でシンプルなインターフェースを提供
(C) MODERHYTHM / Kazushi Kobayashi
▶主な提供メニュー
“コミュニケーション”を軸としたメニュー内容
・おしゃべり：ロボットとの会話
・クイズ ：ロボットがクイズを出題し、
生徒が回答するといったやりとり
・アバター ：ロボットが自己の代わりに発話、
ボディランゲージ など
操作画面イメージ
2．募集要項
[表: https://prtimes.jp/data/corp/45457/table/97_1_2c821819d80441bd8a91ede3262396cc.jpg?v=202605070451 ]
※個人情報の取り扱い：ご記入いただく個人情報は、以下の目的に利用します。
（1）本活動の運営・管理
（2）当社関連のイベント・セミナー、商品・サービス、各種資料等のご案内・ご連絡
ただし、（2）については、ご要請があればすみやかに中止します。当該利用目的及び個人情報の取り扱いについて（https://www.dcs.co.jp/pd_handling/）にご同意のうえお申し込みください。
3．参考：実績
特別支援学校向けにコミュニケーションロボットを活用した取り組み事例
・小中学校・特別支援学校向け「ロボットプログラミング入門」無償出張授業(https://www.dcs.co.jp/news/2025/251216.html)
・特別支援教育におけるロボットを活用したソーシャルスキルトレーニング（実証レポート）(https://www.dcs.co.jp/knowledge/report/digipoc_growing/)
・コミュニケーションロボットがつないだ現代アートと子どもたち―横浜市のDX推進を支援(https://www.dcs.co.jp/casestudy/yokohama_triennale/)
本プロジェクトは、ロボット開発会社である株式会社リビングロボット（本社：福島県、代表取締役：川内 康裕）にもご支援いただいています。
▶株式会社リビングロボット 関連リリース「特別支援学校・学級向けプロジェクトに協力」(https://livingrobot.co.jp/news/news0507/)
■三菱総研ＤＣＳ株式会社について
1970年の創立以来、金融、製造、公共、教育など幅広い分野で、コンサルティングからシステム開発、アウトソーシングまで、包括的に提供するITトータルソリューション企業です。教育分野では、全国シェアNo.1（※1）を誇るインターネット出願サービス「miraicompass」を提供しています。2016年よりコミュニケーションロボットの取り組みを開始し、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)の採択を受けました。2021年より、社会貢献活動としてロボットプログラミング授業を開始し、教育現場での活用支援を推進しています。
※1 2025年12月時点
＊本プレス内の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
■本リリースに関するお問い合わせ
三菱総研ＤＣＳ株式会社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号
・当取り組みに関して コミュニケーションロボット事務局 Email：robocomm@dcs.co.jp
・当リリースに関して 広報部 TEL: 03-4314-8004 Email: kouhou@dcs.co.jp