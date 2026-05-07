特別支援学校・学級の新たな教育をサポート！「コミュニケーションロボット無償貸し出しプロジェクト」を開始～ 2026年度 希望校募集 ～

三菱総研ＤＣＳ株式会社

三菱総研ＤＣＳ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：亀田 浩樹）は、社会貢献活動の一環として、特別支援学校・学級を対象とした「コミュニケーションロボット無償貸し出しプロジェクト」を開始するとともに、2026年度 貸し出し希望校を募集します。

この取り組みは、障がいや発達特性のある児童生徒の前向きな気持ちを引き出し、ソーシャルスキルトレーニングの実施や授業運営を支援します。

1．プロジェクト概要

▶ 貸し出し物

・ロボット「あるくメカトロウィーゴ」

手のひらサイズ（全長約13cm）の小型二足歩行ロボット

（当社独自のプログラムを搭載したロボットをお貸し出し）

▶ 当社独自プログラムの特長

・社会性を育むコミュニケーション学習サポート

児童生徒の興味を引き出すロボットが

ソーシャルスキルトレーニングをサポート

・多様なニーズに応えるカスタマイズ性

利用シーンや児童生徒の特性にあわせたコンテンツの作成が可能

・専門知識不要で使いやすい

ロボットはお手持ちのタブレットやPCで操作可能

直感的でシンプルなインターフェースを提供

(C) MODERHYTHM / Kazushi Kobayashi

▶主な提供メニュー

“コミュニケーション”を軸としたメニュー内容

・おしゃべり：ロボットとの会話

・クイズ ：ロボットがクイズを出題し、

生徒が回答するといったやりとり

・アバター ：ロボットが自己の代わりに発話、

ボディランゲージ など

2．募集要項

操作画面イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/45457/table/97_1_2c821819d80441bd8a91ede3262396cc.jpg?v=202605070451 ]

※個人情報の取り扱い：ご記入いただく個人情報は、以下の目的に利用します。

（1）本活動の運営・管理

（2）当社関連のイベント・セミナー、商品・サービス、各種資料等のご案内・ご連絡

ただし、（2）については、ご要請があればすみやかに中止します。当該利用目的及び個人情報の取り扱いについて（https://www.dcs.co.jp/pd_handling/）にご同意のうえお申し込みください。

3．参考：実績

特別支援学校向けにコミュニケーションロボットを活用した取り組み事例

・小中学校・特別支援学校向け「ロボットプログラミング入門」無償出張授業(https://www.dcs.co.jp/news/2025/251216.html)

・特別支援教育におけるロボットを活用したソーシャルスキルトレーニング（実証レポート）(https://www.dcs.co.jp/knowledge/report/digipoc_growing/)

・コミュニケーションロボットがつないだ現代アートと子どもたち―横浜市のDX推進を支援(https://www.dcs.co.jp/casestudy/yokohama_triennale/)

本プロジェクトは、ロボット開発会社である株式会社リビングロボット（本社：福島県、代表取締役：川内 康裕）にもご支援いただいています。

▶株式会社リビングロボット 関連リリース「特別支援学校・学級向けプロジェクトに協力」(https://livingrobot.co.jp/news/news0507/)

■三菱総研ＤＣＳ株式会社について

1970年の創立以来、金融、製造、公共、教育など幅広い分野で、コンサルティングからシステム開発、アウトソーシングまで、包括的に提供するITトータルソリューション企業です。教育分野では、全国シェアNo.1（※1）を誇るインターネット出願サービス「miraicompass」を提供しています。2016年よりコミュニケーションロボットの取り組みを開始し、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)の採択を受けました。2021年より、社会貢献活動としてロボットプログラミング授業を開始し、教育現場での活用支援を推進しています。

※1 2025年12月時点

＊本プレス内の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

■本リリースに関するお問い合わせ

三菱総研ＤＣＳ株式会社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号

・当取り組みに関して コミュニケーションロボット事務局 Email：robocomm@dcs.co.jp

・当リリースに関して 広報部 TEL: 03-4314-8004 Email: kouhou@dcs.co.jp