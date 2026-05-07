櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」5月12日（火）、13日（水）にLeminoで生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年5月12日（火）、13日（水）に行われる櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」の模様を生配信（PPV）※1いたします。また、2026年5月16日（土）、17日（日）にリピート配信いたします。

Leminoチケット購入ページ：https://bit.ly/4telIAZ(https://bit.ly/4telIAZ)

このたび、櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」の配信実施が決定いたしました。グループの中で磨き上げてきた個々の力が交差し、ここでしか見ることのできないパフォーマンスをお届けいたします。なお、2026年5月13日（水）の公演では、今シングルの活動をもって卒業する二期生・武元唯衣の卒業セレモニーも実施いたします。

BACKSメンバーだからこそ表現できる熱量と緊張感、そして大切な節目となる特別な時間を、ぜひお見逃しなく。

【配信概要】

■タイトル：櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」

■出演：櫻坂46

■生配信日時：

・2026年5月12日（火）18:30（開場：17:30）

・2026年5月13日（水）18:30（開場：17:30）

■リピート配信日時：

・2026年5月16日（土）19:00（開場：18:00）

・2026年5月17日（日）19:00（開場：18:00）

■販売期間：2026年5月2日（土）17:00～2026年5月17日（日）18:30まで

■販売価格：通常価格3,500円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00001519&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_s46_14thsg-backslive&utm_content=prtimes

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

また、Leminoにてテレビ東京「そこ曲がったら、櫻坂？」の見逃し配信と合わせて「そこ曲がったら、櫻坂？」のスピンオフ番組「ちょこさく」を独占配信中です。下記の視聴ページよりご視聴ください。

(C) Seed & FlowerLLC

そこ曲がったら、櫻坂？

視聴ページ：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ5ZDA=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_nr-sokosaku-0507(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ5ZDA=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_nr-sokosaku-0507)

(C) NTT DOCOMO, INC.

ちょこさく

視聴ページ：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ5ZDE=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_nr-chokosaku-0507(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ5ZDE=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_nr-chokosaku-0507)

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。