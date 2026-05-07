株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下： AWS ）の AWS プレミアティア サービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、AWS 運用およびデータ分析基盤構築の実践力を養う2つの AWS 公式トレーニングコースの提供を開始することをお知らせします。また、併せて受講者を対象に AWS のオンデマンド学習教材「AWS Skill Builder」の有償ライセンスを1か月間無料で提供するキャンペーンを実施します。

■背景：クラウド活用の成熟に伴う「運用」と「分析」の内製化ニーズ

企業におけるAWSの活用が成熟する中、構築したシステムの自律的な運用と、高度なデータ活用へのニーズが高まっています。

サーバーワークスは、これまで企業のAWS環境の設計から運用までを支援する中で、顧客から「自社で環境を安全かつ安定的に運用したい」「データ分析基盤を自社で保持し、迅速なビジネス判断につなげたい」という要望を受けています。

当社は、こうした企業のシステム内製化と担当者のスキル向上を支援するため、実務に即した2つの重要コースをラインナップに追加しました。さらに、受講後の継続的な学習を支援する独自のキャンペーンを開始します。

■新たに提供を開始する AWS 公式トレーニングコース

AWS公式トレーニングは、AWSトレーニングパートナーの認定およびAWSが定め

たトレーナー基準に合格したパートナートレーナーが提供する信頼性の高い教育プ

ログラムです。今回追加された2コースは、いずれも理論だけでなくハンズオンを通じた実践的なスキルの習得を目的としています。

Cloud Operations on AWS

Building Data Lakes on AWS

- 概要：AWS環境の運用管理を体系的に学ぶ3日間のトレーニングです。- 特徴：AWS認定資格「AWS Certified SysOps Administrator - Associate」取得のための学習や、現場での運用スキルの習得を支援します。ベンダーが開発したシステムを自社に引き継いで運用する際に必要な、共通言語と技術を学ぶことができます。このトレーニングで学べること- AWSのリソースを安全かつスケーラブルに構成・管理する方法- システム障害のモニタリング、および復旧の自動化- ネットワーク、コンピューティング、ストレージの効率的な運用管理[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75977/table/175_1_449461763a7baab06485b8fcc16d7d17.jpg?v=202605071251 ]- 概要：AWS上でデータレイク（大規模データの保存・分析基盤）を構築し、保護、最適化する方法を学ぶ1日間の集中トレーニングです- 特徴：データ分析基盤に関する知識や技能を自社で保持したい企業向けのコースですこのトレーニングで学べること- Amazon S3などAWSのサービスを組み合わせたデータレイクの構築- きめ細やかなアクセス権限の設定とセキュリティ管理- AWS Glueによるデータの抽出・変換・ロード（ETL処理）- Amazon Athenaを使用したSQLによるデータ分析- AWS Lake Formationを使用したデータレイク構築[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75977/table/175_2_573c94fcac14e57bc584109bc5bfbf4e.jpg?v=202605071251 ]

■AWS Skill Builder 有償ライセンス提供キャンペーンについて

サーバーワークスは、新コースの提供開始にあわせ、講座終了後も受講者が自律的に学習を継続できる仕組みとして「AWS Skill Builder 有償ライセンス提供キャンペーン」を実施します 。AWS Skill Builderは、初心者から経験豊富な開発者までが自分のペースでクラウドスキルを習得できるオンライン学習プラットフォームです 。本キャンペーンを通じて、トレーニングで得た知識の定着と最新技術の継続的な学習を支援し、企業の持続的なクラウド人材育成に貢献します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/75977/table/175_3_18dab296a47195b33a9a0265ab2487fc.jpg?v=202605071251 ]

※サーバーワークスが開催する公式トレーニング

■関連情報

- AWS Cloud Practitioner Essentials- AWS Technical Essentials- Architecting on AWS- Cloud Operations on AWS- Generative AI Essentials on AWS- Developing Generative AI Applications on AWS- Building Data Lakes on AWS

▼AWS 公式トレーニングお申込み

https://www.serverworks.co.jp/services/aws-official-training/application.html(https://www.serverworks.co.jp/services/aws-official-training/application.html)

▼サーバーワークスが提供するAWS 公式トレーニングについて

https://www.serverworks.co.jp/services/aws_official_training.html(https://www.serverworks.co.jp/services/aws_official_training.html)

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援しているAWS専業のクラウドインテグレーターです。

2026年2月末現在、1,540社、29,800プロジェクトを超えるAWS導入実績を誇っており、2014年11月よりAWSパートナーネットワーク（APN）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、AWS事業を継続的に拡大させています。



取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

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