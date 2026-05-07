【東海エリア進出9か月で100棟達成の勢いを加速】岐阜県初進出！東海3店舗目「ロゴスホーム大垣」 ６月13日（土）10時 グランドオープン！

株式会社ロゴスホールディングス

デジタルマーケティング集客とDXオペレーションを活用した注文住宅会社である株式会社ロゴスホールディングス（本店：北海道帯広市、代表取締役社長：池田雄一）は、グループ会社である株式会社ロゴスホームが、2026年６月13日に、岐阜県大垣市において、東海エリア３店舗目となる新たな常設住宅展示場をオープンすることをお知らせいたします。

出店の背景：100棟達成の実績を背景に、岐阜・西濃マーケットへ進出

当社グループは、2025年の東海エリア（名古屋・四日市）進出からわずか9か月で累計契約棟数100棟を達成いたしました。建築資材高騰や金利上昇という市場環境下において、ミレニアル・Z世代（20～30代）から圧倒的な支持を得た「高性能×適正価格」という成功モデルを携え、この度、岐阜県大垣市へ初進出いたします。

ロゴスホーム大垣の開設により、岐阜県西濃エリアにおける潜在顧客との接点を飛躍的に増加させ、エリア全体の供給能力を強化します。大手ハウスメーカーの価格高騰と地場工務店の性能差の間にある「第3の選択肢」として、岐阜エリアのお客様に理想の暮らしを提案してまいります。

地震や暑さ寒さに強い「北海道品質」を体感できるショールーム

「日本一自然環境の厳しい地域」と言われる十勝地方で培われた「北海道育ちの強い家」は、夏は35℃超、冬は-30℃と気温差が激しい環境でも、安心・快適な住まいを実現してきました。

センターハウスは、「温度体験」・「地震体験」・「発電体験」をはじめ、換気システムや基礎、工法の違いなど、北海道品質の家づくりの基本を直接体感いただける施設です。

また、敷地内にはそれぞれ広いテラスと土間を有した開放感抜群の平屋と、サウナやプロジェクターを完備した4人家族想定の2階建ての２つのモデルハウスを用意しています。

ショールーム詳細

オープンは６月13日(土)午前10時から。ぜひこの機会に、新しい住宅展示場「ロゴスホーム大垣」を訪れ、北海道の厳しい自然に磨き上げられた家づくりをご体感ください。

所在地：岐阜県大垣市上面2丁目70番1（https://maps.app.goo.gl/ZfK7CezYKatbJySx9）

公開開始日：６月13日(土)午前10:00～

施工エリア：岐阜県全域（※一部遠方料金が発生する場合あり）

見学お問い合わせ先：ロゴスホーム大垣(https://www.logoshome.jp/shop/tokai/ogaki/)（011-558-4080、水曜・木曜定休）

株式会社ロゴスホールディングス

「日本の家づくりをつくる。」を経営理念とし、全国の工務店と連携し「地域No.1工務店の集合体」を目指しています。主な事業である住宅事業においては、北海道を中心に、青森県・岩手県・宮城県・福島県・栃木県・新潟県・愛知県・三重県に全39拠点を構え、事業会社であるロゴスホーム、豊栄建設、GALLERY HOUSE、坂井建設が各地で特色ある住宅を建築しています。

住宅業界では、日本の住宅の多くを建築している地場の工務店が「後継者不足」や「大工不足」、事業の効率化や行政によるレギュレーションへの対応ができないことによる「事業継続の困難」という課題を抱えています。ロゴスホールディングスは、全国の住宅建築に関わる人たちの働き方や生産性の改善も含めて、工務店の経営を安定化させるため、アライアンスを組んで共に成長を目指していきたいと考えています。



■会社概要

(1)商号 ： 株式会社ロゴスホールディングス（証券コード：205A）

(2)代表者 ： 代表取締役社長 池田 雄一

(3)本社所在地 ： 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地

JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F

(4)本店所在地 ： 北海道帯広市東3条南13丁目2番地1

(5)資本金 ： 107,277,283円

(6)主な事業内容 ： デジタルマーケティング集客および

DXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業

(7)URL ： https://logos-holdings.jp/

（本件に関するお問い合わせ）

株式会社ロゴスホールディングス 社長室 担当：岩倉

press@logos-holdings.jp／TEL 011-600-1300／FAX 011-211-1380

https://prtimes.jp/a/?f=d136381-43-66db45a7f40f2b44c338cac11b75e311.pdf