【FRAY I.D (フレイ アイディー)】2026年夏の最新コレクションカタログを5月7日(木)WEBにて公開！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は、「AFTER GROW」をテーマにした2026年夏の最新コレクションカタログをFRAY I.D オフィシャルオンラインサイトおよびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて5月7日(木)に公開いたします。

～AFTER GROW～

後ろ姿まで美しく。

洗練されたデザインと上質な素材が、忙しい日々を送る女性に寄り添い、ふとした瞬間に優雅な余韻を残します。

キーカラーはシアーなブルーやイエロー。透明感と前向きなエネルギーを纏うフレッシュなカラーパレット。上質な素材とミニマルなデザインで描く、今季FRAY I .Dが提案するSUMMER COLLECTION。

Dress \22,440

Knit tops \22,990 / Skirt \17,930

Earrings \7,480 / Shoes \17,600 / Bangle \7,920

Dress \22,440 / Shoes \17,600

Necklace \8,910

Blouse \16,940 / Pants \19,910

Necklace \12,100

Shoes \19,910

Tops \19,910 / Pants \18,920

Necklace \8,910 / Bangle \7,920

Dress \29,920 / Earrings \6,600

Shoes \17,600

Scarf \9,460

Bustier \14,960 / Pants \18,920

Scarf \9,460 / Shoes \19,910

Dress 26,950 / Shoes \17,600

Shoes \17,600

Jacket \24,200 / Tops \17,930 / Pants \19,910

Bag \44,000 / Shoes \17,600

Bag \34,100

Bag \44,000

Dress 25,300 / Shoes \17,600

Bag \16,170

Earrings \8,580

※すべて税込み価格表記

・公開について

■企画ページ公開日:5月7日(木)12:00(正午)より公開

■Official Online Store： https://fray-id.com/

■MASH STOREダウンロードURL

iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)

※アプリダウンロードは無料です

■USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/

BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。

本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。

過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。

■Official Online Store：https://fray-id.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/fray_id/

■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/brand/frayid