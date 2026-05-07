【2XU】旭化成陸上部所属 塩出翔太選手とのアスリート契約締結

株式会社ツータイムズユージャパン

オーストラリア発コンプレッションウェアブランドの「2XU（ツータイムズユー）」はこのたび、旭化成陸上部所属の長距離ランナー、塩出翔太選手（以下、塩出選手）とアスリート契約を締結致しました。

塩出選手は、駅伝・長距離種目において安定した走りと勝負強さを兼ね備えたランナー。

スピードと持久力のバランスに優れ、レースの流れを読みながら最適なポジションを取り続けるレースマネジメント力も高く、安定感のある走りが特徴。

駅伝の強豪校で名門の世羅高校から青山学院大学陸上競技部（長距離ブロック）に入部。

3大駅伝の中でも特に箱根駅伝では、3年連続8区区間賞、特に4年時は区間新記録を樹立するなど3連覇に大きく貢献。高校・大学といずれも日本一を経験し、今後は実業団の名門旭化成に所属、駅伝だけでなくマラソンでの活躍も期待される有望選手の一人です。

2XUのコンセプトである「最高のパフォーマンスを引き出すこと（Human Performance Multiplied）」及び、製品の「科学的根拠に基づく身体サポート」機能が、同選手の競技スタイルと高い親和性を持つことから、本契約に至りました。

今後、トレーニングからレース、リカバリーシーンに至るまで、2XUの最先端の機能と快適性を備えたウェアを通じて、塩出選手のパフォーマンスをサポートしていきます。

■塩出翔太選手 コメント

「このたび、2XUと契約させていただくことになりました。

これまでのトレーニングやレースを通して、プロダクトの機能性と身体へのフィット感に大きな可能性を感じています。

競技においては、日々の積み重ねの質が結果を左右すると考えており、その中で2XUは、自分のパフォーマンスを一段引き上げてくれる存在です。

これからさらに高いレベルで戦っていく中で、2XUとともに挑戦を続け、結果で応えていきます。応援よろしくお願いいたします。」

■塩出翔太（しおで しょうた）プロフィール

2003年9月11日生まれ。

日本の陸上競技選手。広島県尾道市出身。

専門は中距離走・長距離走。

広島県立世羅高等学校、青山学院大学教育人間科学部・教育学科から2026年4月より旭化成陸上部所属。

■ 2XU（ツータイムズユー）について

2XUは2005年にオーストラリア・メルボルンで誕生したスポーツブランド。

「人間の可能性を2倍に（Human Performance Multiplied）」を理念に掲げ、最新の生体力学・素材科学を取り入れたコンプレッションウェアやランニングウェアを展開しています。

世界70か国以上のトップアスリートやプロチームに採用されており、日本国内でもマラソン・トライアスロン・陸上競技など幅広い競技で高い支持を得ています。

【お問い合わせ先】

株式会社2XUジャパン 担当：長谷川、西崎

E-mail：japan@2xu.com

URL：https://www.2xu.com/jp