私立中学・高等学校の受験生を対象とした合同進学イベント「フェスタTOKYO～私学から世界へ～」を、2026年6月14日(日)淑徳巣鴨中学高等学校を会場にて開催いたします。

本イベントは、在校生による生徒実行委員会が主体となって企画・運営を行う点が大きな特長です。学校別の個別相談会をはじめ、入試講演会、受験講座、授業体験、さらに在校生による「学校自慢プレゼンテーション」など、多彩なプログラムを展開。受験生や保護者の方々が、各校の特色や私学ならではの魅力を“生の声”で体感できる貴重な機会となっております。





合同説明会「フェスタTOKYO」





■主な特徴

●生徒主体で運営される進学イベント

在校生による実行委員会が中心となり企画・運営。来場者を迎える生徒たちの明るくいきいきとした表情や、主体的に動く姿から、各校のリアルな学校生活や雰囲気を肌で感じることができます。学校の“今”を体感できる点が大きな魅力です。





●充実のプログラム構成

個別相談会に加え、入試講演会・受験対策講座・授業体験など、受験に役立つ多様なコンテンツを用意しています。授業体験では、生徒たちが楽しそうに学びに向き合う様子も垣間見ることができ、「この学校で学ぶ自分」を具体的にイメージできる機会となります。





●在校生によるプレゼンテーション

各校の魅力を在校生自らが発信する「学校自慢プレゼンテーション」を実施。自分の学校について誇りをもって語る姿や、仲間と協力して発表するいきいきとした様子から、その学校ならではの校風や魅力がよりリアルに伝わります。パンフレットでは得られない“生の空気感”に触れることができます。









■事前予約制・入場無料

混雑緩和のため事前予約制となっております。

公式Webサイトよりお申し込みいただけます。









■対象

小学生・中学生およびその保護者









■開催概要

＜会場＞

淑徳巣鴨中学高等学校

〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨2-22-16





＜アクセス＞

●都営バス「掘割停留所」より徒歩0分

【池袋駅東口より8分(6・7・10・12・13乗り場)／

王子駅、王子駅前駅より12分(8・14乗り場)】

●都営三田線「西巣鴨駅」A3出口より徒歩3分

●JR埼京線「板橋駅」東口より徒歩10分

●東武東上線「北池袋駅」東口より徒歩15分

●東京さくらトラム(都電荒川線)「庚申塚駅」より徒歩4分





＜開催日時＞

開催日 ：2026年6月14日(日)

開催時間：・9:30～12:30

・12:30～16:30

予約開始：2026年5月10日(日)10時～









■参加方法

公式Webサイトより事前予約(先着順)

参加費：無料









■こんな方におすすめ

・複数の私立中高を比較検討したい方

・入試情報や学校生活について直接相談したい方

・在校生のリアルな声を聞きたい方

・志望校選びに悩んでいる受験生・保護者









■URL

https://gakuran.jp/festa-tokyo/









■事務局

子どもたちと共に未来を拓く私学の会 事務局

淑徳巣鴨中学高等学校









■お問い合わせ

TEL ： 03-3918-6451

MAIL： festa-tokyo@shukusu.ed.jp





「私学から世界へ」。

未来につながる進路選択の第一歩として、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。