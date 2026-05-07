【LILLIAN CARAT】5/7(木)夏本番へ向かう、ときめきの一着。新作「Wear the feeling」を公開。
アイア株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 石澤 智子）が運営するLILLIAN CARAT（リリアン カラット）は、5/7(木) よりオフィシャルオンラインストアにて、モデル・鈴木ゆうかさんを起用したカタログ「Wear the feeling」を公開いたします。
Wear the feeling - 心地よい風と、夏めく私。
太陽の光が少しずつ強さを増し、夏本番はもうすぐそこ。
日常のワンシーンから、待ち遠しい夏休みのリゾートまで。
LILLIAN CARATが贈る、涼しさとときめきを両立したとっておきのラインナップ。
お気に入りの一着を見つけて、夏を楽しむ準備をはじめよう。
詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/lc/summer_collection_260507
-Outfit 1-
Yellow×Yellow
Blouse\8,910-/Skirt\9,790-
-Outfit 2-
Small floral
One-piece\14,300-
-Outfit 3-
Black×Dot
Cardigan\8,690-/Overall\15,400-
-Outfit 4-
Yellow×Brown
Blouse\8,910-/Skirt\9,790-
-Outfit 5-
Lace
Knit\8,910-/Skirt\10,890-/Bag\2,970-
-Outfit 6-
White×Dot
One-piece\14,300-
-Outfit 7-
Pink
One-piece\15,400-
-Outfit 8-
Tulle x Denim
Hoodie\10,890-/Tops\9,790-/Pants\10,890-
-Outfit 9-
Mini
One-piece\12,100-/Clip\1,980-/Socks\1,320-
-Outfit 10-
Ribbon
Tops\8,910-/Skirt\12,100-
カタログを見る :
https://petal-online.com/brand/lc/summer_collection_260507
STAFF
MODEL：Yuka Suzuki (PLATINUM PRODUCTION)
PHOTOGRAPHER：Tsutomu Shiroki (PEACE MONKEY)
STYLIST：Shiyori Okutomi
HAIR & MAKE：Hikaru Sakaki (Lila)
DIRECTION：Shunta Isobe
DESIGN：Yuumi Tsuchiya
CREATIVE AGENCY：CICELY
【鈴木ゆうかさん プロフィール】
＜鈴木ゆうか プロフィール＞
1996年10月1日生まれ、東京都出身。
ファッション誌『non-no』専属モデルを10年つとめた後、現在は『andGIRL』レギュラーモデルとして活動中。
2021年にテレビ東京「JKからやり直すシルバープラン」でドラマ初主演。2023年にはテレビ東京「それでも結婚したいと、ヤツらが言った。」で単独初主演を務める。その後もフジテレビ「ナンバ MG5」や「ホスト相続しちゃいました」など話題作へ出演し、女優としても活躍している。
【LILLIAN CARAT（リリアン カラット）について】
＜コンセプト＞
フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランド
＜公式サイト＞
https://lillian-carat.jp/
＜公式オンラインストア＞
https://petal-online.com/brand/lc
＜Instagram＞
https://www.instagram.com/lilliancarat_official/