【LILLIAN CARAT】5/7(木)夏本番へ向かう、ときめきの一着。新作「Wear the feeling」を公開。

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アイア株式会社


アイア株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 石澤 智子）が運営するLILLIAN CARAT（リリアン カラット）は、5/7(木) よりオフィシャルオンラインストアにて、モデル・鈴木ゆうかさんを起用したカタログ「Wear the feeling」を公開いたします。



Wear the feeling - 心地よい風と、夏めく私


太陽の光が少しずつ強さを増し、夏本番はもうすぐそこ。


日常のワンシーンから、待ち遠しい夏休みのリゾートまで。


LILLIAN CARATが贈る、涼しさとときめきを両立したとっておきのラインナップ。


お気に入りの一着を見つけて、夏を楽しむ準備をはじめよう。



詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/lc/summer_collection_260507

-Outfit 1-　


Yellow×Yellow



Blouse\8,910-/Skirt\9,790-

-Outfit 2-　


Small floral




One-piece\14,300-

-Outfit 3-　


Black×Dot



Cardigan\8,690-/Overall\15,400-

-Outfit 4-　


Yellow×Brown




Blouse\8,910-/Skirt\9,790-

-Outfit 5-　


Lace



Knit\8,910-/Skirt\10,890-/Bag\2,970-

-Outfit 6-　


White×Dot




One-piece\14,300-

-Outfit 7-　


Pink



One-piece\15,400-

-Outfit 8-　


Tulle x Denim




Hoodie\10,890-/Tops\9,790-/Pants\10,890-

-Outfit 9-　


Mini



One-piece\12,100-/Clip\1,980-/Socks\1,320-

-Outfit 10-　


Ribbon




Tops\8,910-/Skirt\12,100-


カタログを見る :
https://petal-online.com/brand/lc/summer_collection_260507

STAFF


MODEL：Yuka Suzuki (PLATINUM PRODUCTION)


PHOTOGRAPHER：Tsutomu Shiroki (PEACE MONKEY)


STYLIST：Shiyori Okutomi


HAIR & MAKE：Hikaru Sakaki (Lila)


DIRECTION：Shunta Isobe


DESIGN：Yuumi Tsuchiya


CREATIVE AGENCY：CICELY


【鈴木ゆうかさん プロフィール】



＜鈴木ゆうか プロフィール＞
1996年10月1日生まれ、東京都出身。
ファッション誌『non-no』専属モデルを10年つとめた後、現在は『andGIRL』レギュラーモデルとして活動中。
2021年にテレビ東京「JKからやり直すシルバープラン」でドラマ初主演。2023年にはテレビ東京「それでも結婚したいと、ヤツらが言った。」で単独初主演を務める。その後もフジテレビ「ナンバ MG5」や「ホスト相続しちゃいました」など話題作へ出演し、女優としても活躍している。


【LILLIAN CARAT（リリアン カラット）について】



＜コンセプト＞


フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランド


＜公式サイト＞


https://lillian-carat.jp/


＜公式オンラインストア＞


https://petal-online.com/brand/lc


＜Instagram＞


https://www.instagram.com/lilliancarat_official/