【LILLIAN CARAT】5/7(木)夏本番へ向かう、ときめきの一着。新作「Wear the feeling」を公開。

アイア株式会社

アイア株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 石澤 智子）が運営するLILLIAN CARAT（リリアン カラット）は、5/7(木) よりオフィシャルオンラインストアにて、モデル・鈴木ゆうかさんを起用したカタログ「Wear the feeling」を公開いたします。

Wear the feeling - 心地よい風と、夏めく私。

太陽の光が少しずつ強さを増し、夏本番はもうすぐそこ。

日常のワンシーンから、待ち遠しい夏休みのリゾートまで。

LILLIAN CARATが贈る、涼しさとときめきを両立したとっておきのラインナップ。

お気に入りの一着を見つけて、夏を楽しむ準備をはじめよう。

詳細を見る :https://petal-online.com/brand/lc/summer_collection_260507

-Outfit 1-

Yellow×Yellow

Blouse\8,910-/Skirt\9,790-

-Outfit 2-

Small floral

One-piece\14,300-

-Outfit 3-

Black×Dot

Cardigan\8,690-/Overall\15,400-

-Outfit 4-

Yellow×Brown

Blouse\8,910-/Skirt\9,790-

-Outfit 5-

Lace

Knit\8,910-/Skirt\10,890-/Bag\2,970-

-Outfit 6-

White×Dot

One-piece\14,300-

-Outfit 7-

Pink

One-piece\15,400-

-Outfit 8-

Tulle x Denim

Hoodie\10,890-/Tops\9,790-/Pants\10,890-

-Outfit 9-

Mini

One-piece\12,100-/Clip\1,980-/Socks\1,320-

-Outfit 10-

Ribbon

Tops\8,910-/Skirt\12,100-

カタログを見る :https://petal-online.com/brand/lc/summer_collection_260507

STAFF

MODEL：Yuka Suzuki (PLATINUM PRODUCTION)

PHOTOGRAPHER：Tsutomu Shiroki (PEACE MONKEY)

STYLIST：Shiyori Okutomi

HAIR & MAKE：Hikaru Sakaki (Lila)

DIRECTION：Shunta Isobe

DESIGN：Yuumi Tsuchiya

CREATIVE AGENCY：CICELY

【鈴木ゆうかさん プロフィール】



＜鈴木ゆうか プロフィール＞

1996年10月1日生まれ、東京都出身。

ファッション誌『non-no』専属モデルを10年つとめた後、現在は『andGIRL』レギュラーモデルとして活動中。

2021年にテレビ東京「JKからやり直すシルバープラン」でドラマ初主演。2023年にはテレビ東京「それでも結婚したいと、ヤツらが言った。」で単独初主演を務める。その後もフジテレビ「ナンバ MG5」や「ホスト相続しちゃいました」など話題作へ出演し、女優としても活躍している。

【LILLIAN CARAT（リリアン カラット）について】

＜コンセプト＞

フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランド

＜公式サイト＞

https://lillian-carat.jp/

＜公式オンラインストア＞

https://petal-online.com/brand/lc

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/lilliancarat_official/