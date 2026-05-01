「昭和ナイトVo.30 ANNIVERSARY PARTY」Instagram施策で記念イベント集客を強化へ

株式会社ファーストイノベーション「昭和ナイト Vol.30 ANNIVERSARY PARTY」

ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志）は、一般社団法人つながり応援（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志）の取り組みの一環として、2026年5月15日に日の出埠頭 Hi-NODEにて開催される「昭和ナイト Vol.30 ANNIVERSARY PARTY」の開催前に実施された「Instagramキャンペーン(同イベント公式Instagramより)」の支援実施を発表いたしました。

本取り組みでは、SNS拡散施策とAIを活用した運用最適化を組み合わせることで、来場機会の創出と参加体験の向上を図ります。第30回という節目の開催に向けて、より多くの方々にイベントの魅力を届けるとともに、来場前から期待感を高める施策として展開してまいります。

開催30回を迎える記念イベントの概要と位置づけ

「昭和ナイト Vol.30 ANNIVERSARY PARTY」は、昭和40年~50年の昭和歌謡曲を中心とした音楽・カルチャー・交流を融合したイベントとして継続されてきた昭和ナイトの記念すべき第30回開催です。2026年5月15日（金）に日の出埠頭Hi-NODE（BESIDE SEASIDE）にて開催予定であり、開場18時、開演18時30分での実施が予定されています。

本イベントは、従来の開催形式から規模を拡大し、Hi-NODE多くを活用した野外フェス形式での実施が特徴となっています。これにより、従来以上に多様な来場者が多く集い、空間全体で音楽、そして海沿いならではの気持ちの良い環境と交流を楽しめる場として設計されています。なお、雨天時はBESIDE SEASIDE屋内のみでの開催とし、イベントの延期や中止は行わない運営方針が取られています。

Instagramキャンペーンの概要と参加設計

本支援において実施予定のInstagramキャンペーンは、昭和ナイト公式アカウントを活用した参加型施策として設計されています。フォローおよびリポストを中心とした応募形式を採用することで、ユーザーが自然に関与しながら情報拡散に参加できる導線を構築しています。

応募者は投稿への「いいね」、ストーリーズでのメンションまたはリポスト、コメント投稿といった複数のアクションを通じて参加でき、抽選で40名にイベント入場料（3,000円）が無料となる特典が提供される予定です。応募期間は2026年5月1日から5月7日までを予定しており、締切後に当選者へ個別連絡が行われる形式です。このような参加設計により、事前段階からイベントへの関与を促進し、来場動機の創出につなげていきます。

SNS拡散とAI活用による具体的な支援内容

ファーストイノベーションは、本キャンペーンにおいてSNS拡散施策の設計から運用支援までを実施予定です。投稿内容の構成や導線設計においては、参加行動を促進する設計を重視し、自然な形で情報が広がる仕組みの構築を進めています。

さらに、AIを活用した分析および運用最適化を組み合わせることで、ターゲット層へのリーチ効率の向上を図る予定です。これにより、従来の手法では接点を持ちにくかった層へのアプローチを可能とし、イベント認知の拡大を目指します。また、キャンペーン進行に応じた調整や運用支援を通じて、継続的に成果を高める体制構築にも取り組んでまいります。

来場者・参加者にもたらされる価値

本取り組みにより、来場予定者および参加希望者に対して、イベントへの参加機会の拡大が期待されます。無料招待の仕組みにより、これまで参加を検討していなかった層にも新たなきっかけを提供し、参加への心理的ハードルの低減を図ります。

加えて、SNSを通じた事前参加体験により、イベント当日への期待感の醸成が見込まれます。参加者同士のコミュニケーションのきっかけが生まれることで、当日の交流価値の向上にもつながる設計です。これにより、単なる来場促進にとどまらず、イベント体験全体の質の向上を目指しています。

「つながり応援」としての支援意義

本取り組みは、「つながりで日本全国を応援」という理念のもと活動する一般社団法人つながり応援の一環として実施予定です。ファーストイノベーションはその一員として、イベントを通じた交流機会の創出を支援してまいります。

昭和ナイトのようなイベントは、人と人とが直接つながる機会を提供する重要な場であり、文化的・社会的価値を持つ取り組みです。本支援では、デジタル施策を通じてその価値をより多くの方々に届けることを目指し、オンラインとオフラインを横断した体験設計を推進しています。

今後の展望と継続的な取り組み

ファーストイノベーションでは、本施策をSNS活用およびAI支援による集客モデルの一例として位置づけています。今後はイベントごとの特性に応じた最適化を進め、より効果的な施策提供を目指します。

また、AI技術の活用範囲を拡張し、データに基づく運用改善や意思決定支援を強化することで、主催者にとって実行しやすく成果につながる支援体制の構築を推進してまいります。これにより、参加者・主催者双方にとって価値の高い取り組みを継続的に提供していく方針です。

■ 関連企業・団体概要

【昭和ナイト】

主催：株式会社バルニバービ

公式Instagram：https://www.instagram.com/showa.night/

昭和ナイトは、音楽・ダンス・カルチャーを融合したイベントを継続的に開催し、多くの来場者に交流の場を提供しているイベントプロジェクトです。第30回開催では、Hi-NODE全体を活用した野外フェス形式へと拡大し、より多様な体験価値を提供しています。

【株式会社ファーストイノベーション】

本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表取締役社長：木ノ根雄志

設立：2016年12月19日

URL：https://www.f-innovations.co.jp/

事業内容：クリエイティブ事業、プロモーション事業、マーケティング事業、コンサルティング事業、ソリューション事業