『ポケットモンスター 赤・緑』の誕生から30周年。この記念すべきアニバーサリーイヤーに「ポケットモンスター音楽祭」を開催します。

株式会社テレビ東京ホールディングス

テレ東系にて「ポケットモンスター音楽祭」（5月15日（金） 夜6時55分)が放送決定！5月22日（金）から放送されるテレビアニメ『ポケットモンスター』リコとロイの冒険の新章の主題歌を始め、オープニングテーマやエンディングテーマ、さらには、豪華海外アーティストによるポケモンの楽曲まで！今話題の1025匹のポケモンの名前が入った、新曲プロジェクトにも大注目！！

MCにはポケモンをこよなく愛する俳優・本郷奏多とチョコレートプラネットが決定！ポケモントークやラップ・ダンスコーナーなど、みんなで歌って踊って楽しめる、フェスのような盛り上がりを演出します。世界中から愛されるポケモンたちと共に今をときめくアーティストやゲストたちと「ポケットモンスター音楽祭」を盛り上げます！



≪番組概要≫

【タイトル】 『ポケットモンスター音楽祭』

【放送日時】 5月15日(金) よる6時55分～7時55分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】TVer、ネットもテレ東

【出演者】 MC：本郷奏多 チョコレートプラネット ※出演者の発表は番組HPにて順次公開予定！

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonsterongakusai/(https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonsterongakusai/)

【公式Instagram】 ＠pokemon.ongakusai_tx(https://www.instagram.com/pokemon.ongakusai_tx) 音楽祭を盛り上げる可愛らしいポケモンたちをUP予定♪

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