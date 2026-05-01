バランス型ファンド（単位型／限定追加型除く）月間資金流入額ランキング 「ROBOPROファンド」が第1位を獲得（2026年4月）

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」 ）は、投資助言を行う公募投資信託「ROBOPROファンド」が、バランス型ファンドカテゴリー（単位型／限定追加型除く）において2026年4月の月間資金流入額250.5億円で第1位(*)となり、2025年12月以降、5か月連続で首位を獲得したことをお知らせします。

FOLIOは2020年1月から、AIで相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つAI投資「ROBOPRO(R)」を提供しております。2023年12月に設定された 「ROBOPROファンド」は、「ROBOPRO」の運用戦略に基づいてFOLIOが投資助言を行い、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が運用を行っています。

「ROBOPROファンド」は、複数の資産に分散投資を行うバランス型ファンドの中でもAIを活用した機動的なリバランスが強みを発揮し、好調なパフォーマンスを見せています。2026年4月30日時点の純資産総額は3,902億円に到達しており、分配金お支払い後の基準価額は15,311円（分配金設定来合計700円お支払い）で、同月20日に基準価額の最高値を更新しました。

販売会社の拡大も進んでおり、現在証券会社22社、銀行21行にて取り扱われています（2026年5月1日時点）。「ROBOPROファンド」は好調なパフォーマンス等を背景に、ネット証券や地方銀行など複数の販売会社にて投資信託販売ランキングで上位を獲得しております。その結果、2026年4月の月間資金流入額は250.5億円となり、バランス型ファンドカテゴリー（単位型／限定追加型除く）にて5か月連続第1位(*)となりました。

また、FOLIOが投資助言者として運用に携わる公募投資信託「三井住友DS・FOLIO・AIマルチアセットファンド」は、2026年4月の月間資金流入額が208.9億円となり、同カテゴリー（単位型／限定追加型除く）において「ROBOPROファンド」に次ぐ第2位(*)となりました。このファンドは2026年4月7日に三井住友DSアセットマネジメント株式会社により新たに設定され、FOLIOが提供するAI投資「ROBOPRO」の運用戦略に関する知見と技術を活用し、グローバル資産に分散投資を行うバランスファンドです。

FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。今後もFOLIOは、AIを活用した資産運用の拡充・高度化を進めると共に、多面的なアプローチで金融ソリューションを提供し、より多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。

（*）・QUICKのデータをもとにFOLIOにて集計（2026年4月末時点は速報値）

・QUICK投信分類にて「バランス」に分類される国内公募投資信託（単位型・限定追加型を除く）

・ETF、DC・ラップ・SMA専用ファンド、財形給付金ファンドを除く

※ 「ROBOPRO(R)」は株式会社FOLIOの登録商標です。

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町 4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com