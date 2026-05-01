ATOMica、常勤監査役に、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社で公開引受部長／シニアアドバイザーを歴任した磯橋敏雄氏が就任。

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田瑞生・南原一輝、以下「ATOMica」）は、2026年5月1日付で、常勤監査役として、磯橋敏雄氏を新たに迎えたことをお知らせいたします。あわせて、執行役員CAO（最高管理責任者）に相澤飛翔氏が就任いたしました。これらを通じて、ガバナンス機能をより一層強化いたします。

左：常勤監査役 磯橋敏雄 右：執行役員CAO（最高管理責任者）相澤飛翔

■ 就任の背景

ATOMicaでは、当社ミッションである「頼り頼られる関係性を増やす」の実現に向け、コワーキング・大学・銀行・企業オフィスなどの施設にコミュニティマネージャーが常駐し人と人の関係性を生み出す「リアルプラットフォーム事業」と、その関係性を応用する「リレーション・リデザイン事業」という2つの軸で、「事業の拡大と多角化」が進んでいます。その中で、常勤監査役とCAOの就任によりコーポレート基盤の構築をより一層強化することを狙いとし、これらを通じてATOMicaの成長をさらに進化させてまいります。

■ 常勤監査役 磯橋敏雄の略歴／コメント

【略歴】

一橋大学修了後、株式会社三菱銀行（株式会社三菱UFJ銀行）へ入行。その後、三菱ダイヤモンド証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）にて、公開引受部長、シニアアドバイザーを歴任。一般社団法人太陽グランソントンにてIPO支援に従事したのち、2026年5月より株式会社ATOMica常勤監査役に就任。

【就任コメント】

このたび、株式会社ATOMica常勤監査役に就任いたしました。

微力ではありますが、これまでの経験を活かし、スピード感を大切にしながら、健全で透明性の高い経営体制の構築に貢献することが私の役割であると考えています。

マネジメントや社員の皆さまと連携し、柔軟な視点を持ちながら、企業価値向上と持続的成長の基盤づくり、安心して挑戦できる環境づくりに努めます。

株式会社ATOMicaが皆さまから信頼される企業となるよう尽力してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

■ 執行役員CAO（最高管理責任者）相澤飛翔の略歴／コメント

【略歴】

産業能率大学修了後、株式会社ワークスアプリケーションズへ入社。その後はITベンチャーにてBusiness Developmentとして複数の部門の立ち上げや業務改善・PMに携わる。ATOMicaでは拠点の立ち上げや評価制度設計に取り組んだのち、情報システム部門の立ち上げをきっかけにコーポーレート領域へシフトし、コーポレート運営本部長としてバックオフィスを広く管掌。2026年4月より執行役員CAOに就任。

【就任コメント】

ATOMicaの掲げる「頼り頼られる関係を増やす」の実現を目指すにあたって、それに取り組むチームATOMicaにおいてもお互いに信頼し合い、健全に頼り頼られる関係性である必要があると感じております。

今まで以上に、より早く広くこの関係性を強固にしていくにあたり、コーポレートの領域から全社員のパフォーマンスを支えることで、柔軟で力強く、そして暖かい組織を作り上げて参ります。

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年5月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 ワークスタイリング日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com