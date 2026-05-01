【初開催】ファン/コミュニティとブランドの関係づくりを学び、実践につなげる特別企画「Community park」が2026年6月17日から開催するコンテンツ東京に新登場！

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年6月17日（水）～19日（金）、東京ビッグサイトで主催する「コンテンツ東京 2026」内「第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO」にて、新エリアとなる特別企画「Community park（コミュニティパーク）」を初開催いたします。

「Community park」開設の背景とコンセプト

公式ホームページ :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/fan.html

近年、マーケティングにおけるファンやコミュニティの重要性が急速に高まっています。「Community park」は、今後ファン/コミュニティの重要性が増す中で、すでに関心のある方から、実践している方まで、立場や業界の垣根を越えて集まり、「知見や事例を共有できる場」を目指して誕生しました。

本エリアでは、「ファン/コミュニティとブランドの関係をいかに育むか」という本質的な問いに対し、以下の3つのステップを通じて新たな価値を創出します。

学び： 第一線で活躍するプロフェッショナルによるセミナーで、最先端の知見を得る。

交流： 交流ラウンジでの対話を通じて、業界を越えた新たなつながりや気づきを生む。

実践： ここで得たヒントを自社の施策へと持ち帰り、具体的なアクションへとつなげる。

単なる情報収集の場に留まらず、参加者同士が刺激し合い、次なる実践へとつなげていく「つながり・交流・実践」の循環を、このCommunity parkから生み出していきます。

本企画の見どころ

公式ホームページ :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/fan.html1. 注目のセミナーのご紹介（一部抜粋）

ファンコミュニティマーケティングに関する基礎から実践事例まで、幅広く網羅します。

コミュニティマーケティングの現在地 ― 事例から学ぶ、脱 "一方通行"マーケティング

2026年6月17日（水）｜10:40～11:40

（一社）コミュニティマーケティング推進協会 代表理事 小島 英揮 氏／

（株）Asobica 取締役副社長 小父内 信也 氏／コミューン（株） 執行役員 CMO 杉山 信弘 氏

顧客との関係が変わり、従来の“一方通行”のマーケティングでは成果が出にくい時代になっています。広告や施策を重ねても、生活者の行動変容につながらない。その背景には、顧客理解のあり方そのものの変化があります。本セッションでは、数々の企業・コミュニティと向き合ってきた三者が登壇し、 コミュニティマーケティングの現在地を整理するとともに、企業が顧客とどのように向き合い、関係性を築くべきかを豊富な具体事例とともに解説します。

「たまごっちのプチプチおみせっち」から学ぶ！コミュニティ戦略

2026年6月18日（木）｜12:10 ～12:50

（株）フラッグ 代表取締役 久保 浩章 氏／

X Corp. Japan K.K. Global Content Partnerships Partner Manager Anime, Manga & Music 高田 博太 氏

本セッションでは、ファンが自ら語り出し、情報の拡散者となる「X時代のファンコミュニティ戦略」をX社と解説します。単なる情報発信の場を超え、ユーザーがブランドの世界観に没入し、熱狂を生むためのXの広告活用ノウハウを具体的な成功事例を交えて公開します。

ブランドECにおける「体験設計」の再定義

2026年6月19日（金）｜13:40 ～14:20

（株）ヤプリ 執行役員CCO 金子 洋平 氏／

（株）ニューバランスジャパン Sr Manager of Ecommerce Division 牧嶋 琢実 氏

コロナ禍後のEC市場は、ツールの乱立や生成AIの台頭で複雑化しています。本セッションでは、ニューバランスジャパンの牧嶋氏を迎え、施策の「足し算」から脱却し、自社の強みを軸にした体験設計の再構築を議論。強いブランドECに共通する接点設計の極意を探ります。

キーワードは粘着度？ファンコミュニティ『カシフリーク2.0 構想』

2026年6月19日（金）｜15:10 ～15:50

クラウドサーカス（株） シニアプランナー 大野 達郎 氏／

（株）やおきん 営業企画部商品課EC責任者 小野 貴裕 氏

11月11日、うまい棒の日。

日本屈指の「＃○○の日」がひしめき合い、世界で最もレッドオーシャンな日。

これは「＃うまい棒の日」をトレンド入りさせるため、そして駄菓子文化を継承していくための、プロモーション戦略の話。

瞬間風速的なプロモーションではなく、ファンと積み上げていく『ファンコミュニケーション』なプロモーション戦略の舞台裏を一挙公開！

（都合により講師、プログラムの内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。）

2. オープンラウンジ

立場や業界を越えて人々が自然に集まり、交流できる空間です。ラウンジで飲み物を飲みながら、リラックスしたなかでの対話を通じて新たなつながりや気づきを得ることができ、ここで得たヒントを自社のコミュニティ運営やマーケティングの実践へと持ち帰ることができます。会期中にはランチ会も実施予定です。詳細は決定次第発表いたします。

3. 「ファンコミュニティマーケティング EXPO」出展企業のご紹介

ファンコミュニティ形成を支援する最新ソリューションやプラットフォームが一堂に会します。

■出展企業（順不同）

ANDCOCO 株式会社

大洞印刷 株式会社

株式会社アツラエ

株式会社フラッグ

コミューン 株式会社

株式会社Asobica

株式会社 サブスパイア

株式会社 新都市生活研究所

株式会社7c

合同会社 DMM.com

株式会社 ヤプリ

株式会社ユートニック

株式会社Apas Port

（2026年5月1日現在の内容）

主催者コメント

ファンやコミュニティの重要性が高まる中で、その価値は単なる施策や手法としてではなく、「人とブランドがどのような関係性を築くか」という本質的なテーマへと広がっています。一方で、「コミュニティに興味はあるが、何から始めればよいのか分からない」「取り組み始めたものの、自社に合ったやり方が見えない」といった企業の声も見受けられます。そうした企業の皆様の背中を押し、最初の一歩につなげる場として、「Community park」を企画しています。セミナーでの学びに加え、対話や交流を通じて気づきを得て、実践につなげていただくことを目指します。

本企画は、コミュニティマーケティング推進協会様をはじめ、ファンコミュニティマーケティングEXPOにご出展いただく企業の皆様のご協力のもと実現しております。本エリアを通じて、ファンやコミュニティと向き合う企業の取り組みがさらに広がることを期待しています。

開催概要

ファン/コミュニティとブランドの関係づくりを学び、実践につなげる交流の場

【企画概要】

企画名：Community park（コミュニティパーク）

（第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO 内）

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催：RX Japan合同会社

後援：一般社団法人 コミュニティマーケティング推進協会

【展示会概要】

展示会名： 第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO（コンテンツ東京 2026 内）

同時開催展：第19回 ライセンシングジャパン／第18回 クリエイター EXPO／第17回 映像・CG制作展／第15回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO／第15回 コミュニケーションデザイン EXPO／第2回 イマーシブテクノロジー EXPO

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催：RX Japan合同会社

HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/fan.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 ファンコミュニティマーケティング EXPO 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4107 MAIL：content-tokyo.jp@rxglobal.com