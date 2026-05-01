全国無料放送にて「史上初！」「日本生命セ・パ交流戦2026」 交流戦期間連続生中継 （18日程）

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』は、2026年5月26日(火)より、「日本生命セ・パ交流戦 2026」の期間中、全18日程で連続生中継を実施します。各球団のレジェンドOBをゲスト解説に迎え、データスタジアム全面協力のもと試合を徹底解析し、独自の視点で野球の魅力に迫る「超解説」でお届けします。また、解説者が挑む「応援メシ」の食レポ企画や、交流戦期間だけの特別プレゼント企画などを実施し、球場へ足を運ぶことができない全国のプロ野球ファンの皆様へ熱い戦いをお届けします。

【BS10 日本生命セ・パ交流戦 2026 徹底生中継！】ポイント

１.日本生命セ・パ交流戦2026 各日程計18カードを生中継！

(C)ORIX Buffaloes (C)Rakuten Eagles (C)SEIBU Lions (C)Chiba Lotte Marines (C)HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS (C) SoftBank HAWKS (C)︎YDB (C)ヤクルト球団 (C)広島東洋カープ

2005年からスタートした日本生命セ・パ交流戦において、全国放送で期間全日程「連続生中継」をおこなう編成は、地上波・BS無料放送局では「史上初」の取り組みです！日ごとに変動する12球団の順位を含め、セ・パ交流戦全体を楽しんでいただける野球中継となります。

（※BS10調べ 2005～2026年の地上波・無料BS各局放送実績より）

２.【セ・パ交流戦 中継日程・カード】

※放送日時・解説者は変更になる可能性がございます

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8010/table/1191_1_7080ba76c88b91cb84c364853572fd6d.jpg?v=202605020351 ]



※公式アプリの同時配信や見逃し配信はございません。BS放送にてお楽しみください。

※番組ＨＰはこちら https://www.bs10.jp/baseball/

３.交流戦初戦5/26は豪華W解説でお届け

5/26(火) 夕方5:55より放送 東京ヤクルトスワローズvs埼玉西武ライオンズでは、高津臣吾さん、渡辺久信さんの元監督同士の豪華W解説が決定！1990年代の日本シリーズで直接対決したお二人。当時の貴重な裏話も！？高津臣吾監督はヤクルト監督として交流戦で2022年に4年ぶり2度目の優勝（最高勝率）を達成しパ・リーグの強さを意識した継投策で勝利を収めました。

初戦以降も豪華レジェンドゲスト続々出演予定！後日詳細を発表いたします！

高津臣吾

転用・流用・二次使用禁止

渡辺久信

転用・流用・二次使用禁止

４.データスタジアム社完全協力で野球を「解剖」

データスタジアム社が完全協力！生中継には専門アナリストも参戦し、独自のランキングや最新指標で試合を徹底解析します。他では見られないデータ視点で、プロ野球の新たな魅力を深掘りする中継をお届けします。

５.昨年からプロ野球ファンの間で話題沸騰の「応援メシ」コーナー

球界のレジェンドが食レポに挑戦！鋭い解説とは裏腹に、時に未知の味に言葉を失うチャーミングな姿も！？スイーツから多国籍料理まで、豪華解説陣が「応援メシ」を全力で味わい尽くす、ギャップ満載の姿をお見逃しなく！

６.交流戦限定！豪華プレゼント企画を実施！

豪華ゲスト解説者の直筆サインボールが当たるプレゼント企画を実施。あこがれのレジェンドのサインが手に入るチャンス！さらに、交流戦期間だけのSPプレゼント企画もご用意！





■公式アプリで熱いコメントを大募集！

中継では、BS10無料公式アプリ「つながるジャパネット」から熱いコメントをリアルタイムコメントで大募集！

いただいたコメントは中継内で発表します！みなさんの熱いコメントで一緒に盛り上がりましょう。

▼アプリダウンロードはこちら https://www.bs10.jp/app/

BS10 :https://www.bs10.jp/