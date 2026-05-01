ワシントンR&Bホテル新横浜駅前リニューアルオープン！

ワシントンホテル株式会社



ワシントンホテル株式会社（本社：名古屋市千種区、代表取締役社長：長谷川太）は、５月１日に「ワシントンR&Bホテル新横浜駅前」（全 230 室）をリニューアルオープンいたします。

2001年４月に開業した同ホテルは、このたび全館リニューアルを実施いたしました。

今回のリニューアルでは、客室の内装デザインを刷新し、シングルルームにはワイドデスクをテレビが見やすい位置に配置するなど、機能性を高めております。また、従来のシングル主体の構成を見直し、ツインルームや、室内の内扉で２部屋を自由に行き来できるコネクティングルームを新設し、ファミリーやインバウンドを含む多様なニーズに対応いたしました。

さらに、「快眠（＝気持ちよく眠ること）」の提供にも注力し、ご予約時に、身体への負担を軽減し、熟睡をサポートする「エアウィーヴ」社のマットレス、または独自の凹凸構造により高い体圧分散性を実現した「nishikawa（西川）」社のAiRマットレスからお選びいただける、「選べるマットレス」を導入しております。

一部客室には、洗浄力と保湿力を両立させた「ReFa（リファ）」のシャワーヘッドおよびドライヤーを設置し、ロビーには、好みに応じて選べる枕棚を備えるなど、設備面の快適性も向上させました。

朝食は、毎朝ホテルスタッフが焼き上げるこだわりパンを中心に、サラダやモーニングカレーなどをバイキング形式でご提供いたします。

最寄り駅からのアクセスにも優れ、イベント開催時のご利用にも便利な立地です。

この機会にぜひご利用ください。

■ 客室について

◇ 客室タイプ

シンプルなデザインの中にも機能性を重視し、利用目的によって選べる各部屋タイプをご用意

選べるベッドマットレス（2種から）を機能的に配置TVが見やすく、居住性の高いツインルーム内扉で2部屋を自由に行き来できるコネクティングルームツインルームはバスルームとトイレが独立

■シングルルーム：120 センチ幅のベッドと広い天板のワイドデスクを設置

■ツインルーム ：バスルームとトイレが独立したセパレートタイプのツインをご用意

ベッドは移動可能で、２台を寄せて利用でき、小さなお子様連れのお客様にも安心の仕様

■コネクティングルーム：２部屋を内ドアで繋ぎ利便性とプライバシーに配慮した客室

◇ 主な客室設備

・40 インチのテレビで動画配信サービス（YouTubeやNetflixなど）が視聴可能

・パソコンやゲーム機器などを接続できるHDMIケーブルをフロントにて貸し出し

■ 快眠へのこだわり

睡眠専門家からのアドバイスをうけた、睡眠の理論※に沿ったサービス（寝具・リラックス空間・入浴）をご提供

※良い睡眠には、「体温の調整（理想的な体温推移をすること）」と、「脳刺激の調整（リラックス状態とすること）」が重要と言われています。

◇ 寝具・睡眠環境へのこだわり

・身体への負担を軽減し熟睡をサポートする「エアウィーヴ」社のマットレス、または独自の凹凸構造により高い体圧分散性を実現した「nishikawa（西川）」社のAiRマットレスを全室に導入

・３種の形状と２種の高さの計６通りから、自身に最適な枕を選択可能

・通気性及びストレッチ性に優れた「経編（たてあみ）」織りの上下セパレート式パジャマを導入

・ツインルームのベッド枕元には、用途や気分に合わせて、色温度と明るさを変更できる 間接照明を設置

・ウルトラファインバブル（0.0001mm の超微細気泡）が発生し、肌の表面温度が上がりやすく、良質な睡眠につながる体温調整を助けるシャワーヘッド「ボリーナ」もしくは、ボリーナと同じ特性を持ち、洗浄力と保湿力を備えた「ReFa（リファ）」を一部客室に導入

・入浴時の温熱効果及びリラックス効果を高める「エプソムバスソルト」をロビーのアメニティコーナーに設置

・客室のスマートテレビコンテンツに、脳波をアルファ波の状態にして自律神経を整える効 果のあるヒーリングミュージック（リラックスBGM）をご用意



■ 朝食へのこだわり

◇ 毎朝スタッフが焼き上げるこだわりパンを中心とした朝食

毎朝スタッフがオーブンで焼き上げるこだわりパンを中心に、ホットコーヒーや各種スープ、サラダ、味付ゆで玉子、オーガニックグラノーラ、モーニングカレーなどをご用意しております。

■ ホテル概要

複数種類のパンや挽きたてコーヒーの朝食バイキングパンやサラダ、グラノーラをお好きなだけ[表: https://prtimes.jp/data/corp/30127/table/38_1_34730d07b061057d9249dedfe05e8a3b.jpg?v=202605021251 ]明るいロビーと朝食会場お好みの枕を選べる枕棚

（ご参考）当社ホテルブランドについて

ワシントン R&B ホテルチェーン※

R&BホテルのRは「客室」を意味する Room、そしてBは「朝食」のBreakfastの頭文字を冠し、ワシントンホテルプラザに継ぐブランドとして展開しております。ホテルの機能を「客室と朝食」に絞り込み、販売する商品を専門化・特化させています。

清潔で機能的なお部屋と、こだわりパンを中心とした朝食を提供するなど、高いコストパフォーマンスを実現し、2026 年５月１日現在、北は札幌、南は熊本まで全国に 25 店舗を展開しております。

※2025年４月より「R&Bホテル」から「ワシントンR&Bホテル」に名称変更いたしました。

本件お問い合わせ先

ワシントンホテル株式会社 経営企画部 TEL 052-745-9035