内田理央、ウエストランド井口浩之が個別株投資をゼロから学ぶ！投資初心者のためのYouTube動画『投資が怖くて何が悪い!?』第2弾を公開

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、松井証券YouTube公式チャンネル(@MatsuiSecurities)にて、投資未経験者・初心者の方に向けた動画コンテンツ『松井証券 presents 投資が怖くて何が悪い!?』シーズン2～個別株投資編～を配信開始いたしました。

2025年7月に公開した『投資が怖くて何が悪い!?』シーズン1では、投資信託をテーマにした全4本の動画を公開し、総視聴数150万回（2026年3月末時点）を突破し好評をいただきました。

- 『投資が怖くて何が悪い!?』シーズン1:https://www.youtube.com/playlist?list=PLWClkZSO9xMZJ9Udl7ORHnG8bpTq-DHVq

この度新たに公開するシーズン2では、個別株投資をテーマに、引き続き投資未経験者の代表として、俳優の内田理央さん、お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之さんをゲストに迎え、国山ハセンさんが進行役として番組を盛り上げていきます。

株式の売買方法などの基礎知識を入り口に、配当や株主優待に代表される個別株投資の魅力をご紹介します。これから株式投資を始めたい方にぴったりの内容になっておりますので、ぜひご覧ください。

『投資が怖くて何が悪い!?』シーズン2 #1

「個別株投資」の基礎知識について、松井証券チーフマーケットアナリストの窪田朋一郎が解説します。投資信託と個別株の違いや、個別株の探し方、株式投資で得られる利益の種類など、内田さん、井口さんがゼロから学んでいきます。

10倍株の探し方が学べる会員限定動画（5/15(金)配信予定）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XDU7oAdVoig ]

ご好評いただいている松井証券の口座開設者限定の特別動画を公開いたします。今回の会員限定動画では、テンバガー株の探し方をご紹介します。テンバガー株とは、株価が10倍以上に上昇する成長株を意味する投資用語です。株式コメンテーターの岡村友哉氏が、初心者にも可能なテンバガー株の探し方を伝授します。

会員限定動画は松井証券が運営する投資情報メディア「マネーサテライト(https://www.matsui.co.jp/money-satellite/)」よりご覧いただけます。

公開スケジュール

全4話

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/259_1_fac083b4db7841e01c7478f454725b43.jpg?v=202605010951 ]

※公開日時および内容は、予告なく変更となる場合があります。

出演者プロフィール

内田理央

1991年9月27日生まれ、東京都出身。

主演作ドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）で話題となる。近年では、2024年4月期テレビ東京×WOWOW共同製作ドラマ『ダブルチート 偽りの警官』（ヒロイン）、プライムビデオ ドラマ『1122』（今泉力哉監督）、7月期東海テレビドラマ『嗤う淑女』（主演）、2025年1月期フジテレビ『問題物件』（ヒロイン）などに出演。

ウエストランド 井口浩之

1983年生まれ、岡山県出身。

お笑いコンビ「ウエストランド」のツッコミ担当。

2022年M-1グランプリ優勝。鋭いツッコミと毒舌キャラでバラエティ番組に多数出演。

FOX UNION代表 / 元TBSアナウンサー

国山ハセン

大学卒業後、TBSテレビに入社。

数々の番組でメインMCなどを務めたのち、2021年8月からは報道番組『news23』のキャスターを務める。

2023年1月に独立後、ビジネス映像メディア「PIVOT」に参画しメインMCとして当メディアの躍進に貢献。

2025年2月、アメリカでFOX UNION Inc.を立ち上げ、米国から最先端の一次情報を各メディアで発信。

児玉一希

YouTube登録者数30.6万人（2026年3月現在）

東京都立大学経済学部卒

1991年生まれ。2014年リクルートグループへ入社。

2016年に転職をきっかけに金融教育業に携わり、自身も投資家に。

仕事をしながら無理なくできる長期投資スタイルを確立し、経営者・上場企業役員・医師など指導した個人投資家は2万名に及ぶ。

ようこりん

2005年12月、株式投資の本と出会い優待に興味を持つ。

リーマンショックで大損をし、それをきっかけにチャートの勉強を始める。

主婦業の傍ら、投資で1億5000万以上の資産を築く。

2020年に著書「手堅く稼ぐ主婦投資家が教える おいしく始める株投資 (稼ぐ投資)」を出版。

現在投資歴19年目となり、メディアでの活躍や株式ブロガーとして、人気の優待投資家。

岡村友哉

株式コメンテーター。国内大手証券会社を経て、金融情報会社・株式担当アナリストとして機関投資家向けにデリバティブ市場のリアルタイムコメントを配信。現在は独立し、経済番組のキャスターやマネー誌、各種セミナー講師として活躍中。

松井証券チーフマーケットアナリスト 窪田朋一郎

松井証券に入社後、WEBサイトの構築や自己売買担当、顧客対応マーケティング業務などを経て現職。ネット証券草創期から株式を中心に相場をウォッチし続け、個人投資家の売買動向にも詳しい。日々のマーケットの解説に加えて、「マザーズ信用評価損益率」や「デイトレ適性ランキング」「マーケットラボ アクティビスト追跡画面」など、これまでにない独自の投資指標を開発。

松井証券YouTube公式チャンネル (@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/user/MatsuiSecurities/))

松井証券YouTube公式チャンネルでは、多くの方に楽しみながら資産運用を学んでもらえるよう、お笑いのエッセンスを取り入れた動画コンテンツを数多く公開しています。

2020年度M-1グランプリ王者のマヂカルラブリーさん出演の『資産運用！学べるラブリー』や、株式投資に関する様々な悩みを専門家に解決してもらう株相談バラエティー番組『予約の取れない株相談所』など、年間70本以上の動画を公開しており、2026年4月現在、チャンネル登録者数は80万人を突破いたしました。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

現物取引について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/stock.html

動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会