SAUNA KIITOS.vol.2電子版の完全バージョンが本日5／1より期間限定で配信スタート！

株式会社東京ニュース通信社雑誌「SAUNA BROS.」「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」の電子版の配信を本日5月1日（金）より開始しました。各電子書店でご購入いただけます。「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」（東京ニュース通信社刊）

4月6日に発売した「SAUNA KIITOS.vol.2」が電子版となって配信スタートしました。

表紙巻頭を飾るのは…岩本照（Snow Man）と松田元太（Travis Japan）

表紙＆巻頭グラビアを飾るのは、岩本照（Snow Man）と松田元太（Travis Japan）。3月28日（土）よりPrime Videoで独占配信スタートした、ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」で主演を務める2人です。日本各地の魅力的なサウナを巡りながら、おいしい食事を味わい、癒されていく主人公を演じる2人が、実際にサウナを楽しむ姿をスペシャルシュート！ ドラマの空気感ともリンクする、サウナ内での最高の笑顔や直撃インタビューは必見＆必読です。さらには、原作者である高野水登、フトンチラシにもインタビュー。また、同作に登場する施設もすべて紹介。サウナの魅力はもちろんのこと、ドラマの魅力や感動もきっと追体験していただけるはずです！

有岡大貴も登場！ 話題のあの施設で「パラダイス体験」を！

さらに、SAUNA BROS.にも毎号ご出演いただいている、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）も登場！ 2月にオープンしたばかりの「PARADAISE 大手町」でサウナ体験。最近のサウナ事情や気になるサウナ、訪問したサウナ施設でのエピソードなど……必読です。

小栗有以、前田希美もサウナ体験！

「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」（東京ニュース通信社刊）

モデルの“まえのん”こと前田希美は「高輪SAUNAS」へ。オープン後、話題沸騰の高輪SAUNASを存分に楽しむ様子をお届けします。さらに、女性サウナ室でリトリートプログラムの体験も。インタビューでは、まえのんといえば！の美容についても話してくれています。

「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」（東京ニュース通信社刊）

AKB48の小栗有以は「リトルリトリートデポ」でサウナ三昧（!?）スタッフとのサウナ情報の交換をしたり「サウナが好き！」という純粋な思いを表現してくれました。サウナで考えることや、日々のサウナ事情など、普段は聞けないサウナエピソードをお届けします。

サウナをもっと快適に！ 楽しく過ごすための情報満載！

もちろん、全国の注目＆最新サウナ施設の情報も満載！ いま最も注目のトレンド「男女で一緒

に入れるサウナ」の大特集、さらに、サウナでもっと快適に過ごすためのモノ、コトをお伝えすべく「サウナめし企画」や「美容企画」、「サウナアイテム紹介」なども敢行します。反響の大きい、「もっとも身近なサウナ施設」こと、銭湯サウナのクローズアップ企画も!!

「もっとサウナの良さ、楽しさを知りたい！」「サウナがあるライフスタイルの魅力を知りたい！」といったさまざまな楽しみ方を提案しつつ、その思いにそっと寄り添えるような1冊を目指します。

なお、本誌の名前にある【KIITOS（キートス）】とは、フィンランドで「ありがとう」を意味する言葉です。サウナがある暮らしに感謝し、よりピースフルに日々を過ごそうという願いを込めました。

本誌発売後、ネット書店では売り切れが続き……今回は電子版での配信をスタートさせました。ぜひお手に取ってご覧ください！※完全バージョンは期間限定配信となります。

ラインナップ

●COVER &SPECIAL GRAVURE

岩本照（Snow Man）& 松田元太（Travis Japan）

●SPECIAL GRAVURE & INTERVIEW

有岡大貴（Hey! Say! JUMP）at PARADISE 大手町（東京）

小栗有以（AKB48）at リトルリトリートデポ（埼玉）

前田希美 at 高輪SAUNAS（東京）

●人気＆注目施設を徹底クローズアップ！

サウナメッツァ大井町トラックス（東京）

JIN6サウナ（佐賀）

豊島園 庭の湯（東京）

御成桑拿（神奈川）

YUBUNE SAUNA PARK はにゅうの湯（埼玉）

スパ&ホテル 舞浜ユーラシア（千葉）

SATOYAMA TERRACE（千葉）

常総ONSEN&SAUNA お湯むすび（茨城）

…etc.

●聖地巡礼！ ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」登場の全施設を紹介

The Sauna（長野）

Sauna Lounge Rentola（東京）

KAMAKURA HOTEL（神奈川）

The Hive（富山）

しぇろくまサウナ＆カフェ（長野）

8HOTEL CHIGASAKI（神奈川）

香林居（石川）

●特集 サウナの後のやさしいサウナめし

朝日湯源泉 ゆいる（神奈川）

リラクゼーションスパ アペゼ（愛知）

大垣サウナ（岐阜）

サウナサン（長崎）

The Sauna（長野）

江泊温泉 和の湯（山口）

【電子版 商品概要】

「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」

●配信開始日：2026年5月1日（金）～2026年7月5日（日）

●価格：1,537円

※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店にて順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

【商品情報】

「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」

●発売日：2026年4月6日（月）＜発売中＞

●定価：1,537円

●発行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281706229/b/2835379/＞ほか）にてご購入いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■SAUNA BROS.WEB＜https://saunabrosweb.jp/＞

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