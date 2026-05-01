SAUNA KIITOS.vol.2電子版の完全バージョンが本日5／1より期間限定で配信スタート！
「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」（東京ニュース通信社刊）
4月6日に発売した「SAUNA KIITOS.vol.2」が電子版となって配信スタートしました。
表紙巻頭を飾るのは…岩本照（Snow Man）と松田元太（Travis Japan）
表紙＆巻頭グラビアを飾るのは、岩本照（Snow Man）と松田元太（Travis Japan）。3月28日（土）よりPrime Videoで独占配信スタートした、ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」で主演を務める2人です。日本各地の魅力的なサウナを巡りながら、おいしい食事を味わい、癒されていく主人公を演じる2人が、実際にサウナを楽しむ姿をスペシャルシュート！ ドラマの空気感ともリンクする、サウナ内での最高の笑顔や直撃インタビューは必見＆必読です。さらには、原作者である高野水登、フトンチラシにもインタビュー。また、同作に登場する施設もすべて紹介。サウナの魅力はもちろんのこと、ドラマの魅力や感動もきっと追体験していただけるはずです！
有岡大貴も登場！ 話題のあの施設で「パラダイス体験」を！
さらに、SAUNA BROS.にも毎号ご出演いただいている、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）も登場！ 2月にオープンしたばかりの「PARADAISE 大手町」でサウナ体験。最近のサウナ事情や気になるサウナ、訪問したサウナ施設でのエピソードなど……必読です。
小栗有以、前田希美もサウナ体験！
「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」（東京ニュース通信社刊）
モデルの“まえのん”こと前田希美は「高輪SAUNAS」へ。オープン後、話題沸騰の高輪SAUNASを存分に楽しむ様子をお届けします。さらに、女性サウナ室でリトリートプログラムの体験も。インタビューでは、まえのんといえば！の美容についても話してくれています。
「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」（東京ニュース通信社刊）
AKB48の小栗有以は「リトルリトリートデポ」でサウナ三昧（!?）スタッフとのサウナ情報の交換をしたり「サウナが好き！」という純粋な思いを表現してくれました。サウナで考えることや、日々のサウナ事情など、普段は聞けないサウナエピソードをお届けします。
サウナをもっと快適に！ 楽しく過ごすための情報満載！
もちろん、全国の注目＆最新サウナ施設の情報も満載！ いま最も注目のトレンド「男女で一緒
に入れるサウナ」の大特集、さらに、サウナでもっと快適に過ごすためのモノ、コトをお伝えすべく「サウナめし企画」や「美容企画」、「サウナアイテム紹介」なども敢行します。反響の大きい、「もっとも身近なサウナ施設」こと、銭湯サウナのクローズアップ企画も!!
「もっとサウナの良さ、楽しさを知りたい！」「サウナがあるライフスタイルの魅力を知りたい！」といったさまざまな楽しみ方を提案しつつ、その思いにそっと寄り添えるような1冊を目指します。
なお、本誌の名前にある【KIITOS（キートス）】とは、フィンランドで「ありがとう」を意味する言葉です。サウナがある暮らしに感謝し、よりピースフルに日々を過ごそうという願いを込めました。
本誌発売後、ネット書店では売り切れが続き……今回は電子版での配信をスタートさせました。ぜひお手に取ってご覧ください！※完全バージョンは期間限定配信となります。
ラインナップ
●COVER &SPECIAL GRAVURE
岩本照（Snow Man）& 松田元太（Travis Japan）
●SPECIAL GRAVURE & INTERVIEW
有岡大貴（Hey! Say! JUMP）at PARADISE 大手町（東京）
小栗有以（AKB48）at リトルリトリートデポ（埼玉）
前田希美 at 高輪SAUNAS（東京）
●人気＆注目施設を徹底クローズアップ！
サウナメッツァ大井町トラックス（東京）
JIN6サウナ（佐賀）
豊島園 庭の湯（東京）
御成桑拿（神奈川）
YUBUNE SAUNA PARK はにゅうの湯（埼玉）
スパ&ホテル 舞浜ユーラシア（千葉）
SATOYAMA TERRACE（千葉）
常総ONSEN&SAUNA お湯むすび（茨城）
…etc.
●聖地巡礼！ ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」登場の全施設を紹介
The Sauna（長野）
Sauna Lounge Rentola（東京）
KAMAKURA HOTEL（神奈川）
The Hive（富山）
しぇろくまサウナ＆カフェ（長野）
8HOTEL CHIGASAKI（神奈川）
香林居（石川）
●特集 サウナの後のやさしいサウナめし
朝日湯源泉 ゆいる（神奈川）
リラクゼーションスパ アペゼ（愛知）
大垣サウナ（岐阜）
サウナサン（長崎）
The Sauna（長野）
江泊温泉 和の湯（山口）
【電子版 商品概要】
「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」
●配信開始日：2026年5月1日（金）～2026年7月5日（日）
●価格：1,537円
※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店にて順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
【商品情報】
「SAUNA BROS.別冊 SAUNA KIITOS.vol.2」
●発売日：2026年4月6日（月）＜発売中＞
●定価：1,537円
●発行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281706229/b/2835379/＞ほか）にてご購入いただけます。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■SAUNA BROS.WEB＜https://saunabrosweb.jp/＞
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