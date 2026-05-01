ザ・ロイヤル ゴルフクラブ、富嶽カントリークラブ　経営権取得についてのお知らせ

株式会社 太平洋クラブ

報道関係各位

2026年5月1日

株式会社太平洋クラブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 韓 俊 以下、太平洋クラブ）は、日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役CEO 山崎 陽子）との協議が調い、ザ・ロイヤル ゴルフクラブ株式会社、富嶽カントリークラブ株式会社の株式譲渡契約が完了し、両コースの経営権を取得いたしました。

かねてより太平洋クラブグループ会員に対し「国内20コースの取得」を公約として掲げ、その実現に向けた利用コースの拡充に邁進してまいりました。太平洋クラブは単に数を追うのではなく、会員の利用満足度を真に高めることができるフィールドはどこかという観点から、長年にわたり慎重に吟味と検討を重ねてまいりました。

太平洋クラブがザ・ロイヤル ゴルフクラブ、富嶽カントリークラブの経営権取得を決定した最大の理由は、既存会員のステイタスならびにコースレイアウト、コースコンディション、付帯施設、いずれも高品質であるということです。太平洋クラブのステイタスに相応しいものであり、会員の皆様に「メンバーになって良かった」と心から実感していただける高い質を有しております。これらの新たな2コースが加わることで、これまで以上に充実したクラブライフをお楽しみいただけることと確信しております。

まず、ザ・ロイヤル ゴルフクラブを7月1日より太平洋クラブ共通会員制に組み入れます。同時に名称を「太平洋クラブ ロイヤルコース」と変更します。なお6月30日までは準備期間とします。

ザ・ロイヤル ゴルフクラブは全長8,143ヤード、コースレート78.4。2026年3月現在、日本一のヤーデージとコースレートを誇り、R&Aが認めた「世界基準」の戦略性を備えています。350ヤードを誇るフラットで天然芝打席のドライビングレンジは他に例を見ないクオリティ。クラブハウスにおいても、温かみのある空間演出と細部までこだわり抜いた設え。宿泊施設やバーラウンジがあり、食事もゆったり楽しめます。今後は競技会の設定など、クラブライフがより満喫できるよう環境づくりを進めてまいります。

富嶽カントリークラブは今後コース全面改修とクラブハウス・ホテル施設等の改修を経て2028年に共通会員制に組み入れる予定です。

全長7,879ヤード、コースレート77.3は国内トップレベルのチャンピオンコースです。景観も群を抜いており、富士山を2方向から一望でき、春には約2,000本の桜がコースを彩ります。宿泊施設があり、優雅なステイ＆ゴルフが楽しめます。今後は1グリーン化を図るなど、もともと素地があるところにさらに磨きをかけるべく、世界水準を目指します。

今後も太平洋クラブは会員の誇りとなるクラブを目指し、さらなる進化を続けてまいる所存です。

≪太平洋クラブの12年の歩みと今後の事業方針≫

2014年3月27日。太平洋クラブは会社更生法の手続きが完了し、新生 太平洋クラブとして以下の6つの約束を掲げ、リスタートしました。

１.理事会の一般社団法人化

２.実行予定の設備投資（不備・不快の解消）

３.価値・ブランド向上のための設備投資

４.トーナメントの継続実施・誘致

５.利用可能コースの拡充（海外有名コースとの提携）

６.利用可能コースの拡充（高品質のゴルフ場買収）

太平洋クラブは「高級路線への回帰」と「コース資産の価値向上」に務め、12年間、18コースに於いて高品質なコンディションと快適なプレー環境を構築するために継続的に資金を投じて“Our Club,Our Course.”を推進してまいりました。この度2026年4月14日に2つのコースを取得したことにより、上記に掲げた6つの約束がすべて実行できました。

＜これまでの主な事業実績＞

１.世界有数の高級ゴルフクラブ「ザ・クリアウォーターベイ・ゴルフ＆カントリークラブ」を皮切りに、

ザ・ナショナルゴルフクラブ（オーストラリア）、クアラルンプール ゴルフ＆カントリークラブ（マレーシア）、ル ゴルフナショナル（フランス）など16の有名な海外ゴルフコースとレシプロカル契約

２.会員交流の場として使えるメンバーズサロン＆レストラン「Taiheiyo Club GINZA」をオープン

３.高級かつ洗練されたショップブランド“Select The Club“とホテルブランド“Villa The Club”

を主要コースに設置

４.トーナメントの誘致・開催（主催競技を含む）

・国内男子ツアー：三井住友VISA太平洋マスターズ（53回）、日本プロゴルフ選手権大会（1回）

・USLPGA公式戦：TOTOジャパンクラシック（4回）

・JLPGAツアー：日本女子プロゴルフ選手権大会（3回）

・PGAシニアツアー：マルハンカップ太平洋クラブシニア（12回）

・男子下部ツアー：太平洋クラブチャレンジトーナメント（11回）

・アマチュア競技：アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権（1回）

・ジュニア競技：PGAジュニアゴルフ選手権大会太平洋クラブカップ（8回）

５.「八千代ゴルフクラブ」の経営権取得に伴い共通会員制の18番目のコースとなる「太平洋クラブ

八千代コース」の開場

「金乃台カントリークラブ」の買収・運営（単独運営）

６.世界的ゴルフコース設計家のリース・ジョーンズ氏を迎え下記主要２コースの全面改修を実施

・御殿場コース

・軽井沢リゾート・浅間コース

＜今後5年間の運営方針＞

１.経営権を取得した富嶽カントリークラブを２０２８年より共通会員制に組み入れて共通会員制

20コースの実現

※富嶽カントリークラブのコース全面改修とクラブハウス・ホテル施設等の改修工事を実行

２.レシプロカル20コース体制（候補地としてニュージーランドを予定）

３.「フライ/ストラカ」による軽井沢リゾート 白樺コースの全面改修

４.2027年4月「第9回アジアパシフィック女子アマチュア選手権」の誘致・開催

５.２０２７年度「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」の誘致・開催

６.その他、国際アマチュアトーナメントの誘致、ショートコースやパター練習場の新設

などを計画しています。

これらを考慮して、2026年7月1日より新規会員権の販売開始を計画中です。

※会員権の新規販売価格などの詳細につきましては後日発表いたします。

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【ザ・ロイヤルゴルフクラブ】｜Course Data

住所：〒311-2117 茨城県鉾田市大蔵200

アクセス：車｜東関東自動車道・潮来I.C.から22ｋｍ 電車｜JR鹿島線「鹿島神宮」から25分

18H／8,143ヤード／Par72／JGAコースレーティング：７8．４（チャンピオンティー）

開場日：1990年4月16日 コース設計：長渡 譽一 コース面積：94万平方メートル グリーン：ベント

乗用カート／あり 練習場／20打席・350ヤード アプローチ練習場・バンカー練習場あり

その他／ロッカールーム、風呂、レストラン、バーラウンジ、宿泊施設あり

【富嶽カントリークラブ】｜Course Data

住所：〒424-0301 静岡県静岡市清水区宍原2730-1

アクセス：車｜新東名高速道路・新清水I.C.から３ｋｍ 電車｜東海道新幹線「新富士駅」から40分

１８H／7,879ヤード／Par72／JGAコースレーティング：77.3（Bグリーン フルバック）

開場日：1986年6月2日 コース設計：株式会社オオバ コース面積：164万平方メートル グリーン：ベント2グリーン

乗用カート／あり 練習場／8打席・200ヤード アプローチ練習場・バンカー練習場あり

その他／ロッカールーム、風呂、レストラン、宿泊施設あり

ザ・ロイヤルゴルフクラブ No.9(写真/宮本 卓)富嶽カントリークラブ No.2(写真/宮本 卓)

【株式会社太平洋クラブ】 | 会社概要

所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内28F

代表取締役社長：韓 俊

創 業：1971年5月20日

事業内容：ゴルフ場（20施設）、ホテル（3施設）、ゴルフアカデミー（3校）、会員制ラウンジ（都内1施設）の運営

資本金：26億円（資本準備金を含む）