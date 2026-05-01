オーロラフィルムで更に魅力アップ！CCPミドルサイズシリーズより、ホビーサーチ限定カラー「ゴジラ（1999）」ソフビが登場！

株式会社ホビーサーチ

株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、CCPJAPAN株式会社の「CCP ミドルサイズシリーズ」より、『ゴジラ（1999）BLAZEリフレクション Ver.【HOBBY SEARCH限定カラー】』の予約受付および、撮り下ろし撮影を敢行したことをお知らせいたします。

大人気シリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」より、『ゴジラ（1999）』がHOBBY SEARCH限定カラー「BLAZE リフレクション Ver.」として登場いたします。“怪獣”という枠にとどまらず、“アート”としても高い評価を得ているCCPJAPANのミドルサイズシリーズのゴジラ。こちらの商品は、燃え上がるようなカラーリングと存在感のある目の表現が印象的な仕様です。

煌びやかに燃え盛る、HOBBY SEARCH限定カラーの特別なゴジラ（1999）。

ぜひお手元でお楽しみください。

[CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラ(1999)BLAZEリフレクション Ver.【HOBBY SEARCH限定カラー】]

◆商品ページはコチラ： https://www.1999.co.jp/11355143

◆YouTubeにて紹介動画を掲載中：https://www.youtube.com/watch?v=ylUnWXzV31c

【商品情報】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ylUnWXzV31c ]

最大の特徴は、ボディ内部にホログラムフィルムを組み込んだ仕様。

見る角度によって虹色に輝く独自の表現が施されています。

鋭い印象を与えるゴジラ（1999）の目はアクセントとして赤で彩色。内部構造と外側塗装が織りなすカラーリングは、中空構造のソフビならではの魅力を最大限に引き出しています。

このオーロラフィルムは、自動車用などにも使用される特殊素材で、着色ではなく光の干渉によって色彩を生み出す「多層屈折構造」の技術を採用。透明でありながら光によって色が浮かび上がる特性が、本商品の表現力をさらに高めています。

【作品イメージを反映した彩色と特殊仕様】

こちらの商品は、映画『ゴジラ2000 ミレニアム』終盤における、ゴジラが体内温度を極限まで高めて放つ「体内放射」のシーンをイメージした彩色を採用しています。クリア素材の質感を活かすことで、劇中の熱量やエネルギー感を視覚的に表現しています。

さらに、ボディ内部に組み込まれたオーロラフィルムにより、光の当たり方や見る角度によって青・緑・紫など多彩な色彩変化を楽しめる仕様となっており、独特の高級感を演出します。

このオーロラフィルムは、自動車分野などにも使用される特殊素材で、着色ではなく光の干渉によって色彩を生み出す「多層屈折構造」の技術を採用。透明でありながら光によって色が浮かび上がる特性が、本商品の表現力をさらに高めています。

“燃え上がるゴジラの光と熱”を感じさせるビジュアルを追求した、こだわりの限定ソフビ。造形と素材表現の両面から、唯一無二の存在感をご堪能いただけます。

【商品概要】

◇商品名：CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラ（1999）BLAZEリフレクション Ver.【HOBBY SEARCH限定カラー】

◇価格：\6,490円（税込）

◇発売予定日：2026年7月

◇サイズ：全高約12cm

◇素材：PVC（ソフビ製）

◇仕様：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

◇シリーズ：ミドルサイズ

◇生産地：日本

◇メーカー：CCPJAPAN

TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

[CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラ(1999)BLAZEリフレクション Ver.【HOBBY SEARCH限定カラー】]

◆商品ページはコチラ： https://www.1999.co.jp/11355143

◆YouTubeにて紹介動画を掲載中：https://www.youtube.com/watch?v=ylUnWXzV31c

【会社概要】

【HOBBYSEARCHについて】

1999年の創業以来、20年以上にわたりフィギュアを中心としたホビーグッズを取り扱うインターネット通販（EC）会社として、自社ECサイトを運営しています。国内外あわせて 54万人以上のユーザー にご利用いただいており、ヘビーユーザー向けのコレクションアイテムから、お子様も楽しめる玩具まで、75万点以上 のアイテムを取り扱っています。

【HOBBY SEARCHリンク一覧】

⇢ホビーサーチ公式サイト：https://www.1999.co.jp/

⇢ホビーサーチ総合Xアカウント：https://x.com/hobbysearch

⇢ホビーサーチプラモデルXアカウント： https://x.com/hobbysearch_pub