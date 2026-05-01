韓国ビューティブランド【NEOGEN(ネオゼン)】が、2026年5月1日(金)より『メタルグローリップティントセラム』を発売いたします。

メタルグローリップティントセラムは、5月1日(金)より「Qoo10」にて先行販売、5月10日(日)より「楽天」にて販売開始いたします。 ※ZOZOCOSMEやNEOGEN自社モールでも販売予定 また、2026年5月1日(金)から5月9日(土)まで開催されるQoo10メガポでは、お得なセット価格でお買い求めいただけますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！！

新商品紹介

なめらかな塗り心地で、時間が経っても塗りたての発色とクリアなツヤをキープします。 保湿はもちろん、ボルフィリン配合のマイルドなプランピング効果で、自然な血色感とボリュームを演出。 最大のポイントは、唇のカーブに密着してムラなく塗れる独自の「メタルスプーンチップ」です。 テクスチャーを吸収せずしっかり発色させ、使用後はサッと拭き取れるため常に衛生的にお使いいただけます。

METAL GLOW LIP TINT SERUM メタルグローリップティントセラム 価格：3,990円(税込) 販売リンク：https://www.qoo10.jp/su/1462850207/Q135988231 ＜カラー紹介＞

00 MILKY WAY ミルキーウェイ 4.6g まるで銀河のきらめきを閉じ込めたような、神秘的に輝くグロッシーパール 01 MELLOW BERRY メローベリー 4.5g やわらかく華やかな血色感をプラスするクールベリー 02 MUTED CORAL ミューテッドコーラル 4.5g ほんのりとした血色感をやさしく包み込むウォームコーラル

メガポ特典プロモーション

＜メタルグローリップティントセラム 1＋1 企画＞ ※3カラー中、2種選択 通常販売価格：7,980円(税込) ➡ 割引価格：5,600円(税込) メガポ価格：4,788円(税込) 最大40％OFF ＋ 479ポイント還元 ※メガポ10％OFFクーポン＋5％OFFショップクーポン 適用時 ＜メタルマスカラ＋メタルリップ 企画①＞ スリムメタルマスカラ or ボリュームメタルマスカラ ※2種中、1種選択 メタルグローリップティントセラム ※3カラー中、1種選択 通常販売価格：6,790円(税込) ➡ 割引価格：5,600円(税込) メガポ価格：4,788円(税込) 最大29％OFF ＋ 479ポイント還元 ※メガポ10％OFFクーポン＋5％OFFショップクーポン 適用時 ＜メタルマスカラ＋メタルリップ 企画②＞ スリムメタルマスカラ or ボリュームメタルマスカラ ※2種中、1種選択 メタルグローリップティントセラム ※3カラー中、2種選択 (おまけ) キャロットリムーバーオイルパッド 6枚入 通常販売価格：10,780円(税込) ➡ 割引価格：7,800円(税込) メガポ価格：6,669円(税込) 最大38％OFF ＋ 667ポイント還元 ※メガポ10％OFFクーポン＋5％OFFショップクーポン 適用時 ＜メタルマスカラ＋メタルリップ 企画③＞ スリムメタルマスカラ or ボリュームメタルマスカラ ※2種中、1種選択 メタルグローリップティントセラム ※3カラー全て (おまけ)ネクストグロー水分クリーム 50ml 本品 通常販売価格：14,770円(税込) ➡ 割引価格：9,356円(税込) メガポ価格：7,999円(税込) 最大46％OFF ＋ 800ポイント還元 ※メガポ10％OFFクーポン＋5％OFFショップクーポン 適用時

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