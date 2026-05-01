「教える」が止まらないように、「教える」が前に進み続けるように、ともに考え、ともに創り、ともに成長し続けていく。「教える」に寄り添い、”共創”できる会社です。（NEWコーポレートサイト）

株式会社学書

当社／株式会社学書（代表取締役 田村茂彦）は

2026/05/01からの第44期スタートと合わせまして

以下の２種のコンテンツ案内を当社企業WEBへ新規（再）掲載致しました。

【１】学書について／学書が担う役割や強みについてご紹介します。(https://www.gakusho.com/official/company/about/)

「教える」に寄り添い、共創できる会社です。

「教える」が止まらないように、「教える」が前に進み続けるように、

ともに考え、ともに創り、ともに成長し続けていく。

学書はそんなパートナーであり続けます。

NEW コーポレートサイトです。是非ご参照ください。

【２】著作権処理申請サイトを再リリースしました。再案内申し上げます。(https://gakusho-copyright.com/)

著作権処理サイトを再リリース致しました（更新有）。是非ご参照ください。

著作権の処理は、出典ごとに著作権者や申請先を調査・確認し、個別に行う必要があります。

申請の方法は著作権者によって様々で、原典発行元の出版社などには特別な方法で

申請する場合もあります。オリジナル教材制作は当社に是非お任せください！

〇 著作権処理代行に関するお問い合わせはこちらから・・・

”詳細”→ https://gakusho-copyright.com/

〇 オリジナル教材制作のご相談はこちらから・・・

”詳細”→ https://www.gakusho.com/original/

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【１】学書について／学書が担う役割や強みについてご紹介します。

＜ 学書の強み ＞

〇 商品力・提案力／「学びを組み立てる力」に寄り添う

〇 情報力・適応力／「変化する力」に寄り添う

〇 傾聴力・支援力「運営する力」に寄り添う

”詳細”→ https://www.gakusho.com/official/company/about/

〇 自社教材開発／提案販売事業

学習指導要領を基盤に、教科書準拠教材から補助塾や

私立学校の「教える」を支えるプロダクトを提供します。

テキスト教材からデジタル教材まで、自社にて企画開発に取り組みます。

”詳細”→ https://www.gakusho.com/official/company/about/inhouse-material.html

〇 オリジナル教材／受託開発事業

塾や私立学校の指導方針・カリキュラム・対象学力に合わせて、

テキスト＆デジタルやオンデマンドを組み合わせ柔軟に開発。

教室ごとの“教える”をかたちにします。

”詳細”→ https://www.gakusho.com/official/company/about/custom-development.html

〇 教材データ供給／デジタルソリューション事業

学書が長年蓄積してきた著作権処理済（必要な追加処理も承ります）の

膨大な教材データを、学習用データセットとしてご提供します。

次世代の学びへとつなげます。

”詳細”→ https://www.gakusho.com/official/company/about/content-data.html

〇 教室運営サポート／業務効率化事業

教室管理・運営支援や著作権処理代行、

制度改訂情報の提供などを通して、

“教える”ことに集中できる環境をサポートします。

”詳細”→ https://www.gakusho.com/official/company/about/classroom-support.html

〇 民間教育業界の縁の下の力持ちです

〇 アナログとデジタルを共に活かします

〇 時流の変化をしっかりと見極めます

〇 変わるべきこと、変えるべきではないことを見定めます

〇 商品案内だけではなく、力添えができるように研鑽します

〇 直面する課題に多様なアプローチを考察します

〇 日々、商材をブラッシュアップするよう心がけます

〇 グローバルな視点で業界の最新情報を精査します

〇 新たな試みを精一杯ご支援します

〇 業界の多様な変化の中で教育の本質を考えます

”詳細”→ https://www.gakusho.com/official/company/about/#promises

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【２】著作権処理申請サイトを再リリースしました。再案内申し上げます。

・教材の企画・提案から著作権処理までオールインワンサービスが可能！

→ 教材制作や校正等のご依頼とあわせて、作品選定や著作権処理をおまかせいただけます。

・年間約10,000件の豊富な処理実績！

→ 自社保有のデータベースにより、迅速な著作権処理を行います。

・まかせて安心な著作権処理！

→ 二次利用許諾の申請から最終的な使用料のお支払いまで、すべて行います。

ご要望に応じて申請中の作品に関する進捗状況もご報告いたします。

・海外作家作品の著作権処理も代行可能！

→ 国内作品はもちろん、海外作家作品の著作権処理もいたします。

また、複雑な海外送金や租税処理も行います。

・公立高校の入試問題の二次使用に関する都道府県教育員会への届け出も代行いたします。

→ 使用作品の著作権処理のほか、各都道府県の教育委員会への届け出も行います。

・テキスト教材・配信型教材など、各種利用媒体での著作権処理が可能です。

→ テキスト教材以外にも、タブレットやパソコン等、各種利用媒体での著作権処理を行います。

〇 著作権処理代行に関するお問い合わせはこちらから・・・

”詳細”→ https://gakusho-copyright.com/

〇 オリジナル教材制作のご相談はこちらから・・・

”詳細”→ https://www.gakusho.com/original/

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当社（株式会社学書）は名古屋に本社を置く、教育図書教材の出版社です。

小中校生向けの問題集を主軸として、現在約1,000アイテムの教材を出版。

※ 販売先は日本全国の民間教育機関

（学習塾・専門学校・私立学校等 （販売代理店経由含む））。

昨今は教育図書教材の出版だけではなく、

デジタル教材や業務システム開発も手掛けております。

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株式会社 学書／Gakusho

名古屋市北区楠3-815

TEL:052-902-6141

FAX:052-902-5861

ML: gs@gakusho.com

HP: https://www.gakusho.com/official/



★日々ご愛顧頂いている皆様に、弊社の商品の魅力や、

必要とされる情報をより「わかりやすく」お伝えすべく、

弊社HPをリニューアル致しました。是非ご参照下さい。★

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