「クラブツーリズムナイター2026開催記念キャンペーン」を実施

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、2026年6月19日に行われる東京ドームプロ野球セントラルリーグ公式戦（読売ジャイアンツvs中日ドラゴンズ）を「クラブツーリズムナイター」と銘打って開催することを記念し、202６年5月1日～2026年６月19日まで「クラブツーリズムナイター2026開催記念キャンペーン」を実施いたします。

「クラブツーリズムナイター開催記念キャンペーン」概要

第１弾：「クラブツーリズムナイター」観戦チケットを抽選でペア50組（100名様）にプレゼント

（１）応募期間：2026年5月1日（金）～2026年5月25日（月）

（２）応募方法：キャンペーンサイト内抽選応募フォームよりご応募ください。

（３）賞品：抽選でペア50組（100名様）に2026年6月19日(金)「クラブツーリズムナイター指定席Cチケット」をプレゼント。

（４）当選発表：ご登録のメールアドレスにご連絡します。観戦チケットは2026年6月16日頃までにお送りします。

第２弾：「東京ドームグループ利用券」5,000円分を抽選で20名様にプレゼント

（１）応募期間：2026年5月1日(金)～2026年6月19日（金）

（２）応募方法：キャンペーンサイト内抽選応募フォームよりご応募ください。

（３）賞品：抽選で20名様に「東京ドームグループ利用券」5,000円分をプレゼント。

（４）当選発表：ご登録のメールアドレスにご連絡します。「東京ドームグループ利用券」は2026年７月21日頃までにお送りします。

第３弾：＜当社ツアーに初めて予約する方限定＞その場で使える1,000円分WEBクーポン

（１）キャンペーンクーポン利用条件：

これまでにクラブツーリズムが企画・実施する募集型企画旅行、有料の講座・説明会等への参加履歴および今後のご予約がない方が、対象期間内にＷＥＢで代表者（小学生以下の方は不可）として初めて旅行予約をおこなうことを条件に、初めて参加する方に（同行者分を含め）クーポンを付与します。

※代表者に参加履歴および今後のご予約がある場合は、同行者が初めての予約でもクーポンは利用できません。

※同行者も含め、住所・氏名・電話番号・生年月日の登録が必要となります。

（２）WEBクーポン利用期間：2026年5月1日（金）～2026年6月19日（金）

（３）ＷＥＢクーポン利用対象商品：

2026年6月1日（月）～2026年12月31日(木)に出発する、旅行代金がおひとり10,000円以上のクラブツーリズム企画・実施の募集型企画旅行

（４）クーポン利用方法：

キャンペーンクーポン付与条件を満たしていることをご確認のうえ、WEB予約の決裁画面でクーポンコード「YGS261000」をお客様ご自身でご入力ください。

■キャンペーン詳細

https://www.club-t.com/sp/campaign/nightgame-sponsor/

（検索 ⇒ クラブツーリズムナイター）