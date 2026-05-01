【行徳店 リラクゼーションマッサージ】ホームページリニューアルのお知らせ ～もみの匠行徳店～
この度、行徳店のホームページがリニューアル！
https://mominotakumi.com/gyotoku/
今回のリニューアルは
全体のデザイン変更になります。
少しでもお客様が見やすいような色使いを行い、変更しております。
店舗ではスタッフの募集も行っておりますので、是非ともご検討いただければと思います。
店舗の最新情報は「行徳店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/gyotoku/
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348187/images/bodyimage1】
リラクゼーションサロン もみの匠は皆様の健康を応援しております。
ホームページよりご予約可能
■もみの匠
https://mominotakumi.com/
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
店 舗 名：もみの匠 行徳店
所 在 地：千葉県市川市行徳駅前2-7-14 大貫ビル４F
営業時間：11：00～23：00 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
https://mominotakumi.com/gyotoku/
今回のリニューアルは
全体のデザイン変更になります。
少しでもお客様が見やすいような色使いを行い、変更しております。
店舗ではスタッフの募集も行っておりますので、是非ともご検討いただければと思います。
店舗の最新情報は「行徳店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/gyotoku/
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348187/images/bodyimage1】
リラクゼーションサロン もみの匠は皆様の健康を応援しております。
ホームページよりご予約可能
■もみの匠
https://mominotakumi.com/
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■Youtube
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店 舗 名：もみの匠 行徳店
所 在 地：千葉県市川市行徳駅前2-7-14 大貫ビル４F
営業時間：11：00～23：00 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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