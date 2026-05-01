ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンのショップ「ＪＡおきなわ」は、５月１日（金）からおきなわ応援ポケモン「ガーディ」とコラボした「ガーディ沖縄黒糖タブレット」の販売を開始しました。同商品は沖縄県内の店舗でも販売中です。

この商品は、沖縄県産黒糖を100％使用したタブレットタイプのお菓子です。黒糖本来のやさしい甘さとコクを活かし、口どけの良い一口サイズに仕上げました。

パッケージには、「おきなわ応援ポケモン」として親しまれている「ガーディ」をデザイン。沖縄らしさと親しみやすさを兼ね備えた包装で、お土産や贈答用としてはもちろん、日常使いでも楽しめる商品となっています。

また、個包装のため持ち運びしやすく、お子様のおやつや、職場・学校での配布用、イベントやまとめ買いにもおすすめです。

※「おきなわ応援ポケモンガーディについてはこちら」：https://www.okinawastory.jp/pokemon/

ガーディ沖縄黒糖タブレット（袋）３８ｇ×３０袋

https://www.ja-town.com/shop/g/g8701-Growlithe-packtype/

ガーディ沖縄黒糖タブレット（袋）

ガーディ沖縄黒糖タブレット（袋）

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

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