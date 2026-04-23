写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）は、2026年5月13日（水）～5月15日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京」にブース出展いたします。

当社ブースでは、2026年7月のリリースを予定している特許出願中（特願2025-199275）のAI技術を活用した「10秒アルバム」を展示し、開発中の最新機能をデモンストレーション形式で公開いたします。保育・教育現場の業務負担を大幅に軽減するサービスです。

■展示内容

保育・教育現場における卒園アルバム制作は、「制作に100時間以上かかる」「個人情報管理の負担が大きい」「写真選定やレイアウトに手間がかかる」など、多くの課題を抱えています。

「10秒アルバム」は、これらの課題を解決するために開発された、特許出願中のAI技術を活用した自動アルバム作成サービスです。

本サービスでは、写真をアップロードするだけで、AIが顔認識や自動レイアウトを行い、短時間でアルバムを生成するので、従来大きな負担となっていた写真選定や配置作業を大幅に削減します。

■主な特長

・AIによる顔認識と自動配置により、アルバムのレイアウト作業を大幅に効率化 ・最小1冊から注文可能で、小規模施設や個別対応にも柔軟に対応 ・従来100時間規模かかっていた作業時間を最大98％削減（※当社調べ）し、現場の負担を軽減 ・「顔カウンター機能」により、掲載バランスを可視化 ・個別ページ編集機能により、メッセージやコメントのカスタマイズにも対応

当日は、実際の操作画面を用いたデモンストレーションを実施します。

「10秒アルバム」は、卒園アルバム制作の新たなスタンダードとして展開を目指します。

■出展概要

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html?co=hp_hub_mainvisual

展示会名：第17回EDIX（教育総合展）東京 開催日程：2026年5月13日(水)～15日(金) 開催時間：10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了 開催場所：東京ビッグサイト 展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟 出展ゾーン：東展示棟ホール1・２・3 小間位置：17-6 主催：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan 合同会社） 入場料：無料（Web事前登録必要）

URL：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html

■株式会社ハッピースマイル 会社概要

https://happysmile-inc.jp/

「想い出に驚きと感動を」

写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビル Labo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753 導入団体数：9,000団体（2026年3月末時点） 代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一 事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは

https://minnanoomoide.com/

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口 TEL：048-919-3306 E-mail：secretary@happysmile-inc.jp