パナソニック商品を採用、洗面空間と内装・建具から住まいの価値を再定義〜東京・大阪で異なるテーマのリノベーションを展開〜





















＜物件概要＞https://digitalpr.jp/table_img/2493/133520/133520_web_1.png■洗面化粧台を“脱・脱衣所”で再定義し、くらしの真ん中へ（本事例は販売済みで、モデルルーム公開は終了しています。）東京で販売したリノベーションマンション『ストーク武蔵小山』（東京都品川区）の一室においては、洗面化粧台を従来の脱衣所内に限定せず、住まいの動線上で多用途に使える空間として再定義することで、限られた住戸面積の中でも暮らし方の自由度を高める住まいづくりを行いました。洗面を暮らしの中心に近づけることで、身支度や手洗いにとどまらず、家事準備や日常の軽作業など、さまざまな行為に柔軟に対応できる空間としています。＜背景：パナソニックが実施した洗面台購入実態調査※2＞洗面化粧台の設置場所は、現状では脱衣所が主流である一方、利用者が理想とする設置場所は、ランドリールーム※3や洗面所※4、廊下・玄関など脱衣所以外への関心が高まっている。洗面空間を、身支度や手洗いに限らず、暮らしの中で多用途に使いたいというニーズが拡大している十分な作業スペースを確保できるロングカウンターや、下部に余白をつくるフロートプランといった仕様の採用が増加傾向にある※2 パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社調べ調査方式:WEB調査 調査エリア:全国 N数:318 調査期間:2024年7月26日〜28日※3 洗濯・洗濯物を干す/畳む・アイロンがけをするスペース※4 洗面台だけのスペース＜空間の特長＞「無意識の快適を追求」をコンセプトとするパナソニックの洗面ドレッシング「Panasonic DRESSING」を採用洗面化粧台を“脱・脱衣所”で再定義し、住まいの動線上で多用途に使える空間として再設計身支度や手洗いに加え、家事や日常の軽作業にも自然に対応フロートタイプの計画により、床面に余白を持たせ、圧迫感を軽減