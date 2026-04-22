「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）2026」において、ポラスタウン開発株式会社が《優秀賞》。ポラスマイホームプラザ株式会社が《優良賞》を受賞しました！

「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）2026」において、ポラスタウン開発株式会社が《優秀賞》。ポラスマイホームプラザ株式会社が《優良賞》を受賞しました！