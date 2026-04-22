株式会社アドブレーン、基幹業務システムとしてクラウドERP「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346996/images/bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社アドブレーン（東京都千代田区 代表取締役社長 石平学、以下アドブレーン）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
アドブレーンは、新聞や雑誌広告をはじめ、ポスター、カタログ、パッケージ、PR誌などのグラフィック広告や、コーポレートアイデンティティ（CI）、モーショングラフィックス 、WEBサイトに至るまで、多岐にわたる幅広いメディア領域における総合的な企画および制作という事業を展開しています。
同社は、損益集計に手間がかかっていることを課題として抱えており、担当者別売上など様々な分析軸に基づいた損益集計の実現、案件別損益管理、ならびに電子帳簿保存法への対応を目的にシステム化を検討していました。選定にあたっては、月別売上や外注費などが確認できるZACのアウトプット機能全般や、スマートフォンでも利用ができる点、そして電子帳簿保存法に対応した経費管理機能が利用できるという点が評価されました。
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【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後も広告・制作業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社アドブレーン（東京都千代田区 代表取締役社長 石平学、以下アドブレーン）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
アドブレーンは、新聞や雑誌広告をはじめ、ポスター、カタログ、パッケージ、PR誌などのグラフィック広告や、コーポレートアイデンティティ（CI）、モーショングラフィックス 、WEBサイトに至るまで、多岐にわたる幅広いメディア領域における総合的な企画および制作という事業を展開しています。
同社は、損益集計に手間がかかっていることを課題として抱えており、担当者別売上など様々な分析軸に基づいた損益集計の実現、案件別損益管理、ならびに電子帳簿保存法への対応を目的にシステム化を検討していました。選定にあたっては、月別売上や外注費などが確認できるZACのアウトプット機能全般や、スマートフォンでも利用ができる点、そして電子帳簿保存法に対応した経費管理機能が利用できるという点が評価されました。
【ZACについて】
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【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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