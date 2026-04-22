帽子専門店「帽子屋Loo&c」は＜定番人気No.1＞UVシャルマンハット®において、2026年3月より新色の販売を開始いたしました。さらに2026年5月1日（金）より、帽子の印象をぐっと大人っぽく上品に見せるあご紐「グレースハットストラップ」の販売を開始いたします。 UVシャルマンハット®は、完全遮光・UVカット対応に加え、つば広仕様や折りたたみやすさ、あご紐対応といった機能性を兼ね備えた、帽子屋Loo&cの人気ハットです。大きいサイズ展開もあり、日差し対策をしながら快適に着用できる人気のアイテムです。 今回新たに発売する「グレースハットストラップ」は、当店のあご紐対応帽子に取り付けられる専用あご紐です。実用性だけでなく、帽子全体の雰囲気に上品さを添え、いつものコーディネートをより洗練された印象へ導きます。 春夏に欠かせない紫外線対策アイテムとしての機能はそのままに、新色の登場とアクセサリーの追加によって、帽子を“選ぶ楽しさ”と“着せ替える楽しさ”の両方を提案します。

｜ UVシャルマンハット®

累計49万枚販売(*1)の帽子屋Loo&c定番人気アイテム「UVシャルマンハット®」は、日差し対策に必要な機能性と、日常の装いに取り入れやすい上品なデザインを兼ね備えたハットです。お好みでえらべるつばの長さや、つばの上げ下げを自由にアレンジできる仕様に加え、完全遮光、UVカット、大きいサイズ展開など、実用面でも高い支持を集めています。2026年3月からは新色を追加し、春夏の装いに合わせて選べる楽しさをさらに広げました。 ■商品概要 ・商品名 ： UVシャルマンハット® ( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/002/ ) ・メーカー希望小売価格： 3,960円(税込) ・サイズ展開 ： Free/L/XL(56-63cm) ・カラー展開 ： 全18色 ブラック/ネイビー/*ナイトネイビー/チャコール/グレー/ミルクベージュ/ ベージュオレ/オリーブ/カーキ/ピンク/ピーチ/ブルー/マスタード/*マリン/ *ミストブルー/*ライラック/*ナチュラル/ホワイト *新色 ・販売開始日 ： 2026年3月より新色登場 (*1)2026年1月9日（金）時点

https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/002/

｜ グレースハットストラップ

「グレースハットストラップ」は、帽子の実用性を高めながら、見た目にも上品さを添える帽子屋Loo&cの新アイテムです。当店帽子専用のハットストラップとして、帽子の雰囲気を損なうことなく、装いになじむアクセントとして楽しめます。いつもの帽子に取り入れるだけで、ぐっと大人っぽく洗練された印象へ導き、帽子の着こなしに新たな魅力を加えます。 ■商品概要 ・商品名 ： グレースハットストラップ ブラック( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/300/ ) ネイビー( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/301/ ) グレー( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/302/ ) ベージュ( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/303/ ) イエロー( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/304/ ) カーキ( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/305/ ) グリーン( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/306/ ) ピンク( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/307/ ) ブルー( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/308/ ) アイボリー( https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/309/ ) ・メーカー希望小売価格： 各2,300円(税込) ・サイズ展開 ： - ・カラー展開 ： 全10色 ブラック/ネイビー/グレー/ベージュ/イエロー/ カーキ/グリーン/ピンク/ブルー/アイボリー ・販売開始日 ： 2026年5月1日（金）

https://item.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/c/0000000171/

帽子屋Loo&cはこれからも、紫外線対策やかぶり心地といった機能面はもちろん、日々の装いをより自分らしく楽しめるデザイン性にもこだわりながら、毎日の帽子選びが楽しくなる商品を提案してまいります。 ■本件に関するお問い合わせ先■ 株式会社レーヴェ TEL ： 093-883-8813 MAIL ： media_pr@looandc.com URL ： https://www.rakuten.co.jp/boushiya-looandc/