株式会社STABLES（本社：東京都文京区、代表取締役社長：布施哲也）が展開する、ニュウマン横浜6F「2416MARKET」にて4月27日(月)～6月22日(月)の期間、「春をあつめる手のひらアート」をテーマに期間限定POPUPを開催します。 この春、暮らしに「小さなアート」を迎え入れてみませんか。日々の景色をすこし新しくしたくなるこの季節。神奈川の作家やブランドが生み出す、個性豊かな「手のひらサイズのアート」を集めました。

POPUP概要

「2416MARKET-STAND-」は神奈川の“LOCAL GOOD SOUVENIR”が並ぶ小さな売店として、地域に根ざした多彩な作家・ブランド・団体と共につくるPOPUP企画です。今回のPOPUPで10回目を迎え、これまでに 60を超えるローカルブランド・作家 とともに、インターネットでは簡単に見つからない“神奈川のローカルカルチャー”を紹介してきました。 記念すべき10回目は「春をあつめる手のひらアート」をテーマに10ブランドが集合します。

【開催概要】 開催期間 ：2026年4月27日(月)～6月22日(月) 販売店舗 ：2416MARKET（ニュウマン横浜6階） 営業日・営業時間などはHPをご確認ください

ローカルゲスト

https://www.2416market.jp/

カーテンや家具など、インテリアの制作過程でうまれた「残布（ざんぷ）＝ZAMPU」をアップサイクルする「ZAMPU PROJECT」のグッズや、横浜を拠点に活動する作家による小さな陶器。さらに、春の息吹を感じるエディブルフラワーなど、五感を満たすアイテムが並びます。街と人が、感性でつながり循環する。そんな心地よい春の風を、あなたの手元へお届けします。 ブランド一覧 totoganashi(雑貨)/mpolacandle(ロウソク)/yukari(小さな陶器)/はやしひなこ(小さな陶器)/Like a Yum Yum(食品サンプル)/Art Center NEW(オリジナルグッズ、ZINE)/SYSLOVBOOKS(チェコの本と雑貨)/ZAMPU PROJECT(残布をアップサイクルしたグッズ)/AUI-AŌ Design(手作り紙モノ文具・雑貨)/自然・偶然(エディブルフラワー、関連作家による作品)

ローカルカルチャースクール#10

POPUP会期中の 2026年6月7日(日)には、参加ブランドや作家の方々と直接触れ合えるワークショップを開催します。 食品サンプル作り体験や残布を使用したカスタムキーホルダー、昔ながらの活版印刷機を使用したワークショップを開催予定です。 詳細は2416MARKET instagramで順次情報を公開致します。 instagram：@2416market

2416MARKET

https://www.instagram.com/2416market/

神奈川で愛されるヒト・モノ・コトが体験できる5つのショップ。「2416」この数字が意味するもの、それは神奈川県の面積です。神奈川には、多様な個性をもつ地域、くらし、そしてそれにまつわるモノ・コトがあります。既存のイメージにとらわれることなく、神奈川のスタンダードとして愛され、根付いている商品・素材、そしてプロダクトを創り出すクリエイター・カンパニーの方々とのコミュニティ。それらを私達の視点で編集・デザインし、横浜駅から発信していきます。

横浜ファンカンパニー株式会社

私達は「ビール」と「街」の可能性を探求する“繋げる”PR会社です。ファンで溢れる街を目指して、人と街を繋げるファンづくりをベースとしたPR（Public Relations）を実践します。 note：https://note.com/y_funcompany Instagram：https://www.instagram.com/yokohama_funcompany/

会社概要

http://yokohamafuncompany.com

商 号：株式会社STABLES 代表者：代表取締役社長 布施哲也 所在地：東京都文京区千駄木3丁目35-12 3階 設 立：2019年4月1日 U R L：http://www.stables.jp/

お問い合わせ先

株式会社STABLES 担当：相坂・亀井 電話番号：03-5842-1246（平日：10時～18時） E-mail：s-aisaka@stables.jp