一般社団法人ライフベースキャンプ(所在地：栃木県那須塩原市、代表理事：中村敦樹)は、自然体験型宿泊施設「Mimoza Retreat NASU(ミモザ・リトリート那須)」にて、通常は時間制で提供しているプライベートサウナ施設の利用を“夜通し(チェックイン日20時～翌8時まで)”ご利用いただける新宿泊プラン「オールナイトサウナプラン」を2026年4月22日(水)より本格開始いたします。





オリジナルのほうじ茶ロウリュをセルフで楽しめるサウナ、肌あたりなめらかで心地よいトルマリン水風呂、360°原生林パノラマビューの絶景露天風呂、そして快適で広い森の整いスペースを一晩中。さらに、サウナの余韻に包まれながら過ごせるプライベートヴィラを一棟まるごと利用可能。通常の宿泊と同様にヴィラでゆっくり睡眠を取ることもできるなど、自由にお過ごしいただけます。休息の時間まで含めた特別な滞在が叶う、サウナ愛好家におすすめの新しい滞在スタイル「サウナイト」がここに誕生しました。









【プライベートサウナ施設「森の天空サウナ＆露天風呂」について】





施設入口の風景





火照った体を優しく包み込む





開放感のある整いスペース





完全予約制のプライベートのスパ施設は、ツリーハウス仕様の3階建て。オープンスパで足を踏み入れるだけでワクワクし、特別な時間にいざないます。MISA製フィンランドサウナストーブを導入し、セルフで楽しめるオリジナルのほうじ茶ロウリュは香ばしく香り、思う存分本格的なサウナを楽しめます。サウナで火照った身体を優しく包む、肌あたりなめらかで心地よいトルマリン水風呂でリフレッシュ。広々とした整いスペースには、リラックスチェアやハンモックもあり、那須の大自然と一体となる至高の“無”の時間をお過ごしください。





木の香りがほのかに漂う露天風呂の湯面には空や森の色、風の気配が映りこみ、日常とは切り離された時間が静かに流れます。

頭上に広がる360度の原生林パノラマビュー。四季折々に表情を変える森や、夜には星々までもを湯船から望める贅沢な体験です。どうぞご堪能ください。









【新プラン「オールナイトサウナプラン」について】





オリジナルのほうじ茶ロウリュ





これまでのプランではご利用時間が1組80分に限られていましたが、「日中の枠が埋まっていてなかなか予約が取れない」「長時間利用したい」「静かな夜の時間にゆっくりととのいたい」というお客様のお声を参考に、新たに登場する本プランでは、一晩中(チェックイン当日20時～翌8時まで)ご自由にお楽しみいただけるようになりました。時間の制約にとらわれることなく、思う存分サウナを満喫いただけるよう、夕朝食やジャイロライド体験を含まないシンプルな内容とし、その分、よりお得な価格でご利用いただけるプランにしました。





サウナ室でじっくりと身体に熱をまとわせ、トルマリン水風呂で心地よくクールダウン。さらに整いスペースへ移って、那須高原の澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込みながら、心身をゆるやかに整えていく。「Mimoza Retreat NASU」のプライベートヴィラも自由にご利用いただけるため、しっかりと身体を休めたいときには室内で深く回復し、再び露天風呂やサウナへ――自分なりのサイクルを何度でも繰り返すことができます。





リクライニングチェアやハンモックに身を預け、大自然に包まれる贅沢な時間を楽しむもよし。露天風呂に浸かりながら、頭上いっぱいに広がる満天の星を仰ぎ見るもよし。

夜の深まりとともに森は静けさを増し、風や木々の音までもが心を解きほぐしていきます。時間を気にせず“ととのう”ことに没頭できる、まさにサウナ好き必見の特別プラン。那須の大自然がもたらす極上のリトリート体験を、一晩かけて存分にお楽しみください。





こんな方におすすめです

・誰にも気兼ねすることなく、自分のペースでじっくりとサウナを心ゆくまで楽しみたい方

・仲間と一晩中「サウナイト」を楽しみたい方

・都会では決して味わえない、那須の大自然と星空に包まれる非日常を過ごしたい方





1泊1名あたり19,800円～









【「Mimoza Retreat NASU(ミモザ・リトリート那須)」について】





明るく開放感のあるベッドルーム





那須の大自然を満喫





明るく開放感のある寝室





広々としたリビング





「Mimoza Retreat NASU」は、那須高原の大自然に包まれながら滞在できる、ミモザ色が特徴の全棟プライベートヴィラ仕様の宿泊施設です。

サウナで熱を浴びたあとは、ゆったりとヴィラに戻り、仲間や家族と語らう時間も過ごせます。内装はアクセントクロスを採用し、リラックスできる空間を演出。間接照明を取り入れることで、夜はよりムードのある落ち着いた滞在を楽しめます。また寝室が洋室・和室に分かれているため、複数グループの滞在にも最適です。リビングと寝室を適度に分離したレイアウトにより、それぞれのプライベート空間を確保しつつ、リラックスしてヴィラ内で過ごすことも可能です。

“泊まれるサウナ”として、宿泊とリトリート体験を融合させた唯一無二の滞在をご提供します。









■那須高原の自然に囲まれた贅沢なオールナイトサウナステイ

夜通しサウナを楽しめる「オールナイトサウナプラン」は、これまでのプランには無かった“泊まれるサウナ体験”を叶えます。那須の森に癒されながら心と体を解き放つ「Mimoza Retreat NASU」で味わえる特別なひとときです。那須高原で新しいサウナの旅をお楽しみください。





【詳細情報】

名称 ： Mimoza Retreat NASU(ミモザ・リトリート那須)

所在地 ： 栃木県那須塩原市戸田178-4 ジャイロライドパーク内

連絡先 ： 0287-74-5517、info@lbcg.net

プラン開始日 ： 2026年4月22日(水)

料金 ： 1泊1名あたり19,800円～

公式ホームページ ： https://lbcg.net/mimoza/staysauna/

予約・お問い合わせ： 公式ホームページ、お電話にて