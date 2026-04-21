先着で「そうにゃんグッズ」がもらえるキャンペーン実施

同日からクレジットカード決済もスタート

相鉄グループでは、2026年4月24日（金）から、相鉄線 二俣川駅構内にある「SOTETSU GOODS STORE」二俣川（以下、同店）で、グループ共通ポイントサービス「相鉄ポイント」ならびにクレジットカード決済の取り扱いを開始します。 相鉄ポイントは、相鉄グループの各商業施設やそうてつローゼンでたまる・つかえるポイントサービスです。2024年3月にサービスを開始し、多くの方にご利用いただいております。同店の加盟により、サービス開始後初めての「ポイント加盟店拡大」となります。 相模鉄道キャラクター そうにゃんのグッズなどを展開している同店に導入することで、既存の相鉄ポイント会員さまに、より便利に、お得に買い物をお楽しみいただくとともに、相鉄ポイントのさらなる認知度向上と新規会員の入会促進を図ります。 さらに、同店の加盟を記念して4月24日（金）から3日間、同店にて相鉄ポイントの会員証（カードまたはアプリ）をご提示の上、2,000円（税込み）以上のお買い物をしていただいた方を対象に、先着でそうにゃんグッズをプレゼントするキャンペーンを実施します。新商品「そうにゃん折りたたみ傘シリーズ」も同日から販売を開始します。 また、新たな決済方法として、これまで取り扱っていた現金・交通系ICカードに加えて、クレジットカード（Visa、Mastercard、JCB）決済の取り扱いも開始します。 相鉄グループは、今後もお客さまの喜びにつながるサービス提供と地域活性化の取り組みを継続し、選ばれる沿線の実現を目指してまいります。

「SOTETSU GOODS STORE」二俣川での相鉄ポイント取り扱い開始の概要



1．取り扱い開始日

2026年4月24日（金）～

2．目的

既存会員の利便性・満足度向上、「相鉄ポイント」のさらなる認知度向上と新規会員の入会促進のため。

3．内容

お買い物時に「相鉄ポイント」の会員証（カードまたはアプリ）をご提示いただくことで、お買い上げ金額に応じたポイントが付与されます。また、たまったポイントは1ポイント＝1円としてご利用いただけます。「SOTETSU GOODS STORE」二俣川ではお買い上げ金額110円（税込み）で1ポイントたまります。

4．その他

〇以下のアプリから、ポイントの付与およびご利用が可能です。 ・相鉄Styleアプリ・相鉄ショッピングセンター公式アプリ・そうてつローゼンアプリ※いずれかのアプリをダウンロードの上、相鉄ポイントの会員登録が必要です。

https://www.sotetsupoint.jp/howtoregister/

〇「相鉄ポイント」は、相鉄ジョイナスやそうてつローゼンなどの相鉄グループの各商業施設で、1ポイント＝1円としてご利用いただけます。 〇「相鉄ポイント」のため方などの詳細は、相鉄ポイント公式WEBサイトをご確認ください。

https://www.sotetsupoint.jp/%20

5．相鉄ポイントに関するお問い合わせ

【相鉄ポイントコールセンター】 〇電話でのお問い合わせ電話番号 0570-030-380（ナビダイヤル：通話料有料） 営業時間 10:00～18:00 ※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにご注意ください。 〇メールでのお問い合わせ sotetsu-point@sotetsu-group.jp

そうにゃんグッズプレゼントキャンペーンの概要

1．期間

2026年4月24日（金）～4月26日（日）の3日間

2．内容

各日先着50人に未販売の「そうにゃんLEDライト（懐中時計デザイン）」をプレゼント

3．条件

期間中、「SOTETSU GOODS STORE」二俣川で、2,000円（税込み）以上のお買い上げ、かつ「相鉄ポイン ト」の会員証（アプリまたはカード）をご提示いただき、ポイントをためていただいた方、またはポイ ントをご利用いただいた方。 ※プレゼント商品は、未販売商品となります。販売開始は、5月下旬を予定しています。 ※複数回会計をされた場合でも、景品の配布は期間中お一人さま1回限りとなります。 ※レシートの合算による景品のお渡しはいたしかねます。 ※景品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。 ※景品の配布状況に関するお問い合わせにはお答えできかねます。 ※当キャンペーンは予告なく内容変更、終了させていただく場合がございます。

新商品「そうにゃん折りたたみ傘シリーズ」の概要

1．販売開始日

2026年4月24日（金）～

2．商品名

そうにゃん折りたたみ傘シリーズ

3．カラー・デザインバリエーション

①そうにゃん折りたたみ傘／ワンポイント（スカイブルー・ミルク） ②そうにゃん折りたたみ傘／総柄（スカイブルー・マスタード） ※2デザイン・2カラー 全4種の販売となります。

4．価格

3,960円（税込み）

5.販売場所

「SOTETSU GOODS STORE」二俣川 ・営業時間 平日 11:00～20:00 土日祝 10:00～19:00 ・定休日 毎週水曜日、年末年始（12月30日～1月3日）

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-65-s3g.pdf