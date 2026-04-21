【2026年最新】HbA1cが下がらない原因｜実際に多い5つのパターンと対策
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HbA1cがなかなか下がらないと、「何が原因なのか分からない」「ちゃんとやっているのに改善しない」と悩む方は非常に多いです。結論から言うと、HbA1cが下がらない原因の多くは「生活習慣・治療・認識のズレ」にあり、特に多いのは5つのパターンに集約されます。
サービスサイト：https://diabeteslife.jp/
【結論：HbA1cが下がらない人の多くは「5パターン」に当てはまる】
Dライフ内のユーザー投稿や記録データを見ても、HbA1cが改善しないケースには共通点があります。単純に「努力が足りない」のではなく、方向性や認識のズレによって改善が止まっているケースが多く見られます。
【パターン(1)：食事は気をつけているが「糖質量」を把握していない】
「ヘルシーな食事をしているつもり」でも、実際には糖質量が多く、血糖値が上がりやすい状態になっているケースです。例えば、果物や低脂質食品でも糖質が多い場合があります。
Dライフでも、「健康的な食事に変えたのにHbA1cが下がらなかったが、糖質を見直したら改善した」という投稿が多く見られます。
【パターン(2)：間食や飲み物の影響を見落としている】
意外と多いのが、間食や飲み物による血糖上昇です。ジュースやカフェラテ、ちょっとしたお菓子などが積み重なり、HbA1cに影響を与えているケースがあります。
「食事は完璧なのに下がらない」という人ほど、このパターンに当てはまる傾向があります。
【パターン(3)：運動量が足りていない・継続できていない】
運動は血糖値改善に大きく影響しますが、「たまにやる」程度では効果が出にくいです。週に3～5回、継続的に軽い運動を行うことで、HbA1cの改善につながるケースが多く見られます。
Dライフでも、「ウォーキングを習慣化しただけで0.8％下がった」といった実例があります。
【パターン(4)：薬や治療が現状に合っていない】
現在の治療内容が体の状態に合っていない場合、生活改善だけでは限界があります。特に、インスリン分泌能力が低下している場合は、薬の調整が必要になることがあります。
「頑張っているのに下がらない」場合は、治療方針の見直しが必要なサインである可能性があります。
【パターン(5)：血糖値の「見えていない部分」がある】
HbA1cは平均値のため、日中の急激な血糖上昇（血糖スパイク）が見えにくいという特徴があります。食後だけ大きく上がっている場合でも、気づかずに過ごしているケースがあります。
この場合、食後血糖値の測定や記録が重要になります。
【改善のためのポイント】
HbA1cを下げるためには、「何となく改善する」のではなく、「原因を特定する」ことが重要です。食事内容、間食、運動、治療内容を一つずつ見直し、自分がどのパターンに当てはまるのかを把握することが第一歩です。
また、短期間での変化を求めるのではなく、2～3ヶ月単位での改善を見ていくことが現実的です。
【Dライフで原因が見える】
Dライフでは、他のユーザーの食事内容、運動習慣、血糖値・HbA1cの推移を確認することができます。「同じような数値の人がどのように改善したのか」「どのパターンに当てはまっていたのか」といったリアルな事例をもとに、自分の課題を明確にすることが可能です。
また、自分のデータを記録することで、改善の前後比較ができ、どの対策が効果的だったかを把握できます。
【こんな方におすすめ】
・HbA1cがなかなか下がらず悩んでいる方
・原因が分からず改善が止まっている方
・具体的な改善ポイントを知りたい方
・他の患者の事例を参考にしたい方
【サービス概要】
サービス名：Dライフ（DiabetesLife）
URL：https://diabeteslife.jp/
主な機能：掲示板機能、情報記事、血糖値・HbA1c記録機能、ユーザーデータ閲覧機能、食事検索機能
利用料金：無料
【お問い合わせ先】
メール：info@diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
HbA1cがなかなか下がらないと、「何が原因なのか分からない」「ちゃんとやっているのに改善しない」と悩む方は非常に多いです。結論から言うと、HbA1cが下がらない原因の多くは「生活習慣・治療・認識のズレ」にあり、特に多いのは5つのパターンに集約されます。
サービスサイト：https://diabeteslife.jp/
【結論：HbA1cが下がらない人の多くは「5パターン」に当てはまる】
Dライフ内のユーザー投稿や記録データを見ても、HbA1cが改善しないケースには共通点があります。単純に「努力が足りない」のではなく、方向性や認識のズレによって改善が止まっているケースが多く見られます。
【パターン(1)：食事は気をつけているが「糖質量」を把握していない】
「ヘルシーな食事をしているつもり」でも、実際には糖質量が多く、血糖値が上がりやすい状態になっているケースです。例えば、果物や低脂質食品でも糖質が多い場合があります。
Dライフでも、「健康的な食事に変えたのにHbA1cが下がらなかったが、糖質を見直したら改善した」という投稿が多く見られます。
【パターン(2)：間食や飲み物の影響を見落としている】
意外と多いのが、間食や飲み物による血糖上昇です。ジュースやカフェラテ、ちょっとしたお菓子などが積み重なり、HbA1cに影響を与えているケースがあります。
「食事は完璧なのに下がらない」という人ほど、このパターンに当てはまる傾向があります。
【パターン(3)：運動量が足りていない・継続できていない】
運動は血糖値改善に大きく影響しますが、「たまにやる」程度では効果が出にくいです。週に3～5回、継続的に軽い運動を行うことで、HbA1cの改善につながるケースが多く見られます。
Dライフでも、「ウォーキングを習慣化しただけで0.8％下がった」といった実例があります。
【パターン(4)：薬や治療が現状に合っていない】
現在の治療内容が体の状態に合っていない場合、生活改善だけでは限界があります。特に、インスリン分泌能力が低下している場合は、薬の調整が必要になることがあります。
「頑張っているのに下がらない」場合は、治療方針の見直しが必要なサインである可能性があります。
【パターン(5)：血糖値の「見えていない部分」がある】
HbA1cは平均値のため、日中の急激な血糖上昇（血糖スパイク）が見えにくいという特徴があります。食後だけ大きく上がっている場合でも、気づかずに過ごしているケースがあります。
この場合、食後血糖値の測定や記録が重要になります。
【改善のためのポイント】
HbA1cを下げるためには、「何となく改善する」のではなく、「原因を特定する」ことが重要です。食事内容、間食、運動、治療内容を一つずつ見直し、自分がどのパターンに当てはまるのかを把握することが第一歩です。
また、短期間での変化を求めるのではなく、2～3ヶ月単位での改善を見ていくことが現実的です。
【Dライフで原因が見える】
Dライフでは、他のユーザーの食事内容、運動習慣、血糖値・HbA1cの推移を確認することができます。「同じような数値の人がどのように改善したのか」「どのパターンに当てはまっていたのか」といったリアルな事例をもとに、自分の課題を明確にすることが可能です。
また、自分のデータを記録することで、改善の前後比較ができ、どの対策が効果的だったかを把握できます。
【こんな方におすすめ】
・HbA1cがなかなか下がらず悩んでいる方
・原因が分からず改善が止まっている方
・具体的な改善ポイントを知りたい方
・他の患者の事例を参考にしたい方
【サービス概要】
サービス名：Dライフ（DiabetesLife）
URL：https://diabeteslife.jp/
主な機能：掲示板機能、情報記事、血糖値・HbA1c記録機能、ユーザーデータ閲覧機能、食事検索機能
利用料金：無料
【お問い合わせ先】
メール：info@diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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