【日本初】業者が来る前に適正価格が分かる「逆見積もり診断」をAIで実現--HORIZON SHIELDが新サービスを提供開始
建設・リフォーム業界の価格不透明問題を解決するAI建設費診断サービス「HORIZON SHIELD」は、業者が来る前にAIが適正価格を算出する「逆見積もり診断」を提供開始した
【サービス概要】
・概算診断（竹）：\5,500--まず価格感を掴みたい方向け
・建設費診断（梅）：\55,000
・変更工事査定（松）：\33,000
・完成検査立会い：\88,000
\5,500から始められる敷居の低さと、AIによる精度の高い診断が特徴。悪質業者による過剰請求を未然に防ぎ、消費者が業者と対等に交渉できる環境を実現する。日本初のAI建設費コンサルティングサービス。
【サービスURL】
https://shield.the-horizons-innovation.com
【会社概要】
The HORIZ音s株式会社
代表取締役：大賀俊勝
所在地：東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942
問合せ：contact@the-horizons-innovation.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347527/images/bodyimage1】
配信元企業：The HORIZ音s株式会社
【サービス概要】
・概算診断（竹）：\5,500--まず価格感を掴みたい方向け
・建設費診断（梅）：\55,000
・変更工事査定（松）：\33,000
・完成検査立会い：\88,000
\5,500から始められる敷居の低さと、AIによる精度の高い診断が特徴。悪質業者による過剰請求を未然に防ぎ、消費者が業者と対等に交渉できる環境を実現する。日本初のAI建設費コンサルティングサービス。
【サービスURL】
https://shield.the-horizons-innovation.com
【会社概要】
The HORIZ音s株式会社
代表取締役：大賀俊勝
所在地：東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942
問合せ：contact@the-horizons-innovation.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347527/images/bodyimage1】
配信元企業：The HORIZ音s株式会社
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