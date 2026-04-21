【最新相場】裏垢女子アカウントはいくらで売れる？2026年版の価格帯と特徴
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SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年4月時点における裏垢女子アカウントの売却相場と価格帯について、実務上の取引データおよび相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「裏垢女子 アカウント 売却」「インスタ 裏垢女子 相場」「裏垢女子 稼げる」「インスタ アカウント 売る 方法」などの検索が増加しており、収益化手段としてだけでなく「資産として売却する」動きも広がっています。
■ 背景
裏垢女子ジャンルは、他のSNSジャンルと比較して収益導線が明確である点が特徴です。フォロワーとの距離が近く、DMやストーリーを通じたコミュニケーションが活発に行われるため、外部サービスやサブスク型モデルへの誘導がしやすく、収益化に直結しやすい構造となっています。そのため、単なるフォロワー数ではなく、「収益ポテンシャルを持つアカウント」として売買されるケースが増えています。
■ 実態整理（2026年4月時点の相場）
実際の取引データをもとにすると、裏垢女子アカウントの価格はフォロワー数だけでなく、反応率やジャンル、収益導線の有無によって大きく変動します。
・フォロワー5,000～1万人前後
約10万円～20万円前後
初速の反応があり、投稿の方向性が確立しているアカウントはこのレンジに収まるケースが多く見られます。
・フォロワー1万～3万人前後
約20万円～50万円前後
ストーリー閲覧率やDM導線が機能しているアカウントは、この価格帯での取引が増えています。
・フォロワー3万～10万人前後
約50万円～100万円以上
収益実績や外部誘導導線が整っている場合、単なるフォロワー数以上の価値が評価される傾向にあります。
また2026年に入り、裏垢女子ジャンルは全体的に相場が上昇傾向にあります。背景としては、myfansやファンティアなどのサブスク型サービスの伸びにより、「フォロワー＝収益」という認識が広がり、アカウント自体の価値が見直されている点が挙げられます。
■ 価格を左右する主な要素
裏垢女子アカウントの価格は、以下の要素によって大きく変わります。
・フォロワーのアクティブ率（いいね・コメント・ストーリー閲覧）
・DMが自然に発生しているかどうか
・投稿の統一感（世界観・再現性）
・外部リンクへの導線設計の有無
・非属人型かどうか（引き継ぎやすさ）
特に2026年時点では、「非属人型で再現性が高いアカウント」が高く評価される傾向にあります。顔出しや個人キャラクターに依存しすぎていないアカウントほど、購入後の運用リスクが低く、価格が上がりやすい傾向にあります。
■ よくある誤解
裏垢女子アカウントの売却において多いのが、「フォロワー数が多ければ高く売れる」という認識です。しかし実際には、フォロワー数だけでは価格は決まりません。フォロワーが多くても反応が少ないアカウントは、収益につながりにくいため評価が下がる傾向があります。
また、フォロワー購入によって見た目の数字だけを増やしたアカウントは、アクティブ率が低くなりやすく、売却時にはマイナス評価になるケースも見られます。購入側も反応率やフォロワーの質を重視するため、単純な数字の大きさだけでは評価されにくい状況になっています。
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年4月時点における裏垢女子アカウントの売却相場と価格帯について、実務上の取引データおよび相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「裏垢女子 アカウント 売却」「インスタ 裏垢女子 相場」「裏垢女子 稼げる」「インスタ アカウント 売る 方法」などの検索が増加しており、収益化手段としてだけでなく「資産として売却する」動きも広がっています。
■ 背景
裏垢女子ジャンルは、他のSNSジャンルと比較して収益導線が明確である点が特徴です。フォロワーとの距離が近く、DMやストーリーを通じたコミュニケーションが活発に行われるため、外部サービスやサブスク型モデルへの誘導がしやすく、収益化に直結しやすい構造となっています。そのため、単なるフォロワー数ではなく、「収益ポテンシャルを持つアカウント」として売買されるケースが増えています。
■ 実態整理（2026年4月時点の相場）
実際の取引データをもとにすると、裏垢女子アカウントの価格はフォロワー数だけでなく、反応率やジャンル、収益導線の有無によって大きく変動します。
・フォロワー5,000～1万人前後
約10万円～20万円前後
初速の反応があり、投稿の方向性が確立しているアカウントはこのレンジに収まるケースが多く見られます。
・フォロワー1万～3万人前後
約20万円～50万円前後
ストーリー閲覧率やDM導線が機能しているアカウントは、この価格帯での取引が増えています。
・フォロワー3万～10万人前後
約50万円～100万円以上
収益実績や外部誘導導線が整っている場合、単なるフォロワー数以上の価値が評価される傾向にあります。
また2026年に入り、裏垢女子ジャンルは全体的に相場が上昇傾向にあります。背景としては、myfansやファンティアなどのサブスク型サービスの伸びにより、「フォロワー＝収益」という認識が広がり、アカウント自体の価値が見直されている点が挙げられます。
■ 価格を左右する主な要素
裏垢女子アカウントの価格は、以下の要素によって大きく変わります。
・フォロワーのアクティブ率（いいね・コメント・ストーリー閲覧）
・DMが自然に発生しているかどうか
・投稿の統一感（世界観・再現性）
・外部リンクへの導線設計の有無
・非属人型かどうか（引き継ぎやすさ）
特に2026年時点では、「非属人型で再現性が高いアカウント」が高く評価される傾向にあります。顔出しや個人キャラクターに依存しすぎていないアカウントほど、購入後の運用リスクが低く、価格が上がりやすい傾向にあります。
■ よくある誤解
裏垢女子アカウントの売却において多いのが、「フォロワー数が多ければ高く売れる」という認識です。しかし実際には、フォロワー数だけでは価格は決まりません。フォロワーが多くても反応が少ないアカウントは、収益につながりにくいため評価が下がる傾向があります。
また、フォロワー購入によって見た目の数字だけを増やしたアカウントは、アクティブ率が低くなりやすく、売却時にはマイナス評価になるケースも見られます。購入側も反応率やフォロワーの質を重視するため、単純な数字の大きさだけでは評価されにくい状況になっています。