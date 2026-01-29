【キル フェ ボン】＜フェア開催のお知らせ＞バレンタインシーズンに贈る、ショコラフェア！旬の甘酸っぱいイチゴとなめらかなチョコレートが溶け合う「Strawberry meets Chocolate」

「輪花型 “紅ほっぺ”とホワイトチョコのチーズスフレタルト」



甘酸のバランスが良く、濃厚な味わいが特徴の静岡生まれの“紅ほっぺ”。ホワイトチョコを加えしっとりと焼き上げたチーズスフレに、甘酸っぱいソースと“紅ほっぺ”で色鮮やかに仕上げたタルトです。チーズのコクとイチゴのほど良い酸味、そしてクリームの組み合わせは絶妙です。



販売期間：2026年2月9日(月)〜2月18日(水)



販売価格： piece \1,090 / whole(25cm) \10,908



販売店舗： 全12店舗























― 西日本店舗 （名古屋栄店を含む）―



「特選 福岡県産 “あまおう”とチョコレートクリームのタルト」



艶のある真っ赤な色合い、ジューシーで甘い果肉の福岡生まれのブランドイチゴ“あまおう”。その中でも大粒で形の整ったものだけを厳選して作った特選タルトです。チョコレート風味のカスタードとたっぷりのチョコレートクリームにふんわり軽いスポンジを組み合わせました。クルミの砂糖がけの食感がアクセントになっています。



販売期間： 2026年2月9日(月)〜2月18日(水)



販売価格： piece \1,998 / whole(25cm) \19,980



販売店舗： 名古屋栄、京都、グランフロント大阪店、福岡



〜キル フェ ボンについて〜















「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で"なんていい陽気なんだろう"という意味です。【公式Instagram】https://www.instagram.com/quilfaitbon_official/【公式X】https://x.com/quilfaitbon1991