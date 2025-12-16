¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤Ê¹³¥Þ¥é¥ê¥¢³èÀ¤ò¤â¤Ä¥Ú¥×¥Á¥ÉÅ·Á³Êª¤ÎÁ´¹çÀ®¤ËÀ®¸ù ¡½Ê£»¨¤ÊÅ·Á³Êª¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ºî¤ê¾å¤²¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ú¥×¥Á¥É¹çÀ®µ»½Ñ¤ò¼Â¸½¡ÊËÌÎ¤Âç³Ø¡Ë
ËÌÎ¤Âç³ØÂçÂ¼ÃÒµÇ°¸¦µæ½ê¤ÎÀ¸ÊªÍµ¡²½³Ø¸¦µæ¼¼ ×¢À¥Í§Ì÷¶µ¼ø¡¢ÀéÀ®¹±¹Ö»Õ¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¹³¥Þ¥é¥ê¥¢³èÀ¤ò¼¨¤¹Å·Á³Í³Íè²½¹çÊª¡Ö¥³¥·¥À¥·¥ó¡ÊKoshidacin¡ËA¤ª¤è¤ÓB¡×¤ÎÁ´¹çÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨¥Ú¥×¥Á¥ÉÅ·Á³Êª¤òÅ·Á³¥¢¥ß¥Î»À¤«¤é¸úÎ¨¤è¤¯¹½ÃÛ¤¹¤ë¸å´üÃÊ³¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥×¥Á¥É²þÊÑ¡Êlate-stage native peptide modification¡Ë¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1ÆüÉÕ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«²½³Ø²ñ¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¹ñºÝ»ï JACS Au¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Å·Á³Êª¥³¥·¥À¥·¥óA/B¤ÎÁ´¹çÀ®¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¹©¹çÀ®¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿´Ä¾õ¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥ÉÅ·Á³Êª¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¡£
¡¦½¾Íè¤È¤ÏµÕÊý¸þ¤Ë¥Ú¥×¥Á¥É¤ò¿¤Ð¤¹¹çÀ®Ë¡¤ò³ÎÎ©¡£ ¤¢¤¨¤Æ"µÕÊý¸þ"¤Ë¿Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉûÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê´Ä¾õ¹½Â¤¤Î¹½ÃÛ¤ËÀ®¸ù¡£
¡¦Å·Á³¥¢¥ß¥Î»À¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê²þÊÑ¤ò²Ã¤¨¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¡£ÁÏÌô²½³Ø¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¡£ ÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢Â¾¤ÎÅ·Á³Êª¤Ë¤â±þÍÑ²ÄÇ½¡£¹³´¶À÷¾ÉÌô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ú¥×¥Á¥É°åÌô¤Î³«È¯´ðÈ×¤È¤·¤ÆÍË¾¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¥Þ¥é¥ê¥¢¤Ïº£¤Ê¤ªÀ¤³¦¤ÇÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¦´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌôºÞÂÑÀ¸¶Ãî¤Î³ÈÂç¤¬¼£ÎÅ¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎÈùÀ¸ÊªÍ³Íè¤ÎÅ·Á³Êª¥³¥·¥À¥·¥óÎà¤Ï¡¢¶¯¤¤¹³¥Þ¥é¥ê¥¢³èÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢12°÷´Ä¥Þ¥¯¥í´Ä¾õ¹½Â¤¤ò´Þ¤àÊ£»¨¤Ê¥Ú¥×¥Á¥É¹ü³Ê¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¿Í¹©Åª¤Ê¹çÀ®Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤²½¹çÊª¤Ç¤·¤¿¡£Å·Á³Êª¤ò¿Í¹©¹çÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢
¡¡¡¦ÎÌ¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë
¡¡¡¦²½³ØÅª¤Ë²þÊÑ¤·¤¿Í¶Æ³ÂÎ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡Ç½¡ÊÀ¸Êª³èÀ¤Ê¤É¡Ë¤òÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë
¡¡¡¦·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ìô¤Î¸õÊä¤òÃµº÷¤Ç¤¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ú¥×¥Á¥ÉÅ·Á³Êª¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¹çÀ®ÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæÆâÍÆ¤ÈÀ®²Ì
¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£²ó¡¢¼¡¤ÎÆó¤Ä¤ÎÀïÎ¬Åª¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ö¸å´üÃÊ³¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥×¥Á¥É²þÊÑ¡×
Æþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤Å·Á³¥¢¥ß¥Î»À¤«¤é¥Ú¥×¥Á¥É¤Î´ðËÜ¹ü³Ê¤òÁÈ¤ß¾å¤²¡¢ºÇ½ªÃÊ³¬¤ÇÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤À¤±ÁªÂòÅª¤Ë²½³Ø½¤¾þ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÅÙ¤ËÈ¿±þÀ¤òÀ©¸æ¤·¤Ä¤Ä¹©Äø¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÖµÕ¥Ú¥×¥Á¥É¿Ä¹Ë¡¡×
ÄÌ¾ï¤È¤ÏµÕÊý¸þ¤Ë¥Ú¥×¥Á¥É¤ò¿¤Ð¤·¤Æ´Ä¾õ¹½Â¤¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¡¢È¿±þÀ©¸æ¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼êË¡¤ò¤¢¤¨¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬ÉûÈ¿±þ¤ÎÍÞÀ©¤ËÍ¸ú¤Ç¡¢¿·¤·¤¤´Ä¾õ¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É¤Î¹½ÃÛÀïÎ¬¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²½³Ø¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÅ·Á³¥¢¥ß¥Î»À¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢¥³¥·¥À¥·¥óA/B¤ÎÁ´¹çÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÅ·Á³Êª¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢Å·Á³Êª²½³Ø¤ª¤è¤ÓÁÏÌô²½³ØÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯±þÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜ¼êË¡¤Ï¥³¥·¥À¥·¥ó°Ê³°¤ÎÊ£»¨¤Ê¥Ú¥×¥Á¥ÉÅ·Á³Êª¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢
¡¡¡¦¹³¥Þ¥é¥ê¥¢³èÀ¤ÎºîÍÑ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¸¡¾Ú
¡¡¡¦Í¶Æ³ÂÎ¤ÎºîÀ®¤Ë¤è¤ëÌô¸ú²þÁ±
¡¡¡¦Â¾¤ÎÅ·Á³Êª¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿±þÍÑ¸¦µæ
¤Ê¤É¡¢ÁÏÌô²½³Ø¡¦²½³ØÀ¸Êª³Ø¤ÎÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó
·ÇºÜ»ï¡§JACS Au
ÏÀÊ¸Ì¾¡§Late-Stage Native Peptide Modification Approach to the Total Synthesis of the Antimalarial Natural Products Koshidacins A and B
Ãø¡¡¼Ô¡§Hiroki Nakahara, Taichi Okano, Goh Sennari, Masato Iwatsuki, Toshiaki Sunazuka, Tomoyasu Hirose
£Ä£Ï£É¡§10.1021/jacsau.5c01394
¡¦ËÜ¸¦µæ¤Ï ³Ø½ÑÊÑ³×ÎÎ°è(A) "Å·Á³Êª¤¬¿¥¤êÀ®¤¹²½¹çÊªÀøºß¶õ´Ö¤¬Âó¤¯À¸Êª³èÀÊ¬»Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó" [JP24H01789]¡¢[JP23H04884]¡¢JSPS²Ê¸¦Èñ[JP24K18256]¡¢[JP23K06197]¡¢[JP25K09877]¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡ËÁÏÌôÅù¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ»Ù±ç´ðÈ×»ö¶È ÁÏÌôÅùÀèÃ¼µ»½Ñ»Ù±ç´ðÈ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊBINDS¡Ë¤Î²ÝÂêÈÖ¹æ[JP25ama121035]¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÍÑ¸ì²òÀâ
¢¨1 ¥³¥·¥À¥·¥ó¡ÊKoshidacin¡Ë
¡¡³¤ÍÎÍ³Íè¤ÎÈùÀ¸Êª¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿Å·Á³²½¹çÊª¡£¶¯¤¤¹³¥Þ¥é¥ê¥¢³èÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2 ¥Ú¥×¥Á¥É
¡¡¥¢¥ß¥Î»À¤¬Ï¢·ë¤·¤¿¤â¤Î¡£´Ä¾õ¥Ú¥×¥Á¥É¤Ï¤½¤ÎÏ¢·ëÂÎ¤¬ÎØ¤Ã¤«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¡£
¢¨3 ¸å´üÃÊ³¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥×¥Á¥É²þÊÑ
¡¡¥Ú¥×¥Á¥É¹ü³Ê¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¸å¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÅ·Á³Í³Íè¥¢¥ß¥Î»À¤Î¤ß¤òÁªÂòÅª¤Ë²½³Ø½¤¾þ¤¹¤ë¹çÀ®µ»½Ñ¡£
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡Û
¡¡ËÌÎ¤Âç³Ø ÂçÂ¼ÃÒµÇ°¸¦µæ½ê
¡¡À¸ÊªÍµ¡²½³Ø¸¦µæ¼¼
¡¡¶µ¼ø¡¡×¢À¥ Í§Ì÷
¡¡e-mail¡§thirose@lisci.kitasato-u.ac.jp
¡ÚÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡Û
¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍËÌÎ¤¸¦µæ½ê ¹Êó¼¼
¡¡TEL¡§03-5791-6422
¡¡e-mail¡§kohoh@kitasato-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
