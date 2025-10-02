＜「角ハイボール」の“あの店”「Bar kiiro」がオープン＞「いつもので」と注文すると角ハイボールを味わえ、似顔絵師や写真家などユニークな”常連客”

との会話を楽しみながら常連体験ができるポップアップバーが登場

角ハイボールpresents「はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro」 10月8日「角ハイボールの日」から５日間限定で

東京ミッドタウン日比谷にオープン！

CM出演者の蒼井優さん・染谷将太さんたちのおすすめの角ハイボールも登場！

サントリー（株）は、「角ハイボール」の期間限定ポップアップバー”角ハイボール presents「はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro」”を10月8日（水）から10月12日（日）までの5日間、東京ミッドタウン日比谷 アトリウム（東京都千代田区有楽町1丁目1-2）にてオープンいたします。

サントリーウイスキー「角瓶」は、今年7月から、「その寄り道は、幸せに続く。」というコンセプトのもと、蒼井優さんが店主を務める丘の上の小さなバー「Bar kiiro（きいろ）」を舞台に、最近そのお店を初めて訪れた染谷将太さんと、常連客の小林聡美さん、野田洋次郎さんとの微笑ましいやり取りを交えた新TV-CM「はじまり」篇をオンエア中です。”角ハイボールpresents「はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro」”では、同TV-CMに登場する「Bar kiiro（きいろ）」をイメージした空間で、初めての来店でもまるで常連客になったような気分で「角ハイボール」をお楽しみいただけます。

期間中は、キャストのおすすめの3種類の角ハイボールを提供し、それぞれ「いつもので」といった言い方でオーダーできるほかご自身のネームタグがついたキープボトルが置かれたりする演出などで、常連気分を味わうことができます。

さらに、店内では常連のようにお名前で呼ばれたり、似顔絵師や写真家など、個性あふれる常連客が登場し、常連トークをお楽しみいただける空間となっています。

この秋はTV-CMの出演者になりきって、「Bar kiiro（きいろ）」の常連客気分を体験してみてはいかがでしょうか。



メインビジュアル



店舗イメージ



開催概要

提供メニュー

※「いつもので」と頼んでいただくだけで、事前のアンケートを元に、バーテンダーから

お客様の好みに合わせたものを1杯目としてご提供いたします。

※2杯目以降は自由にオーダーが可能です。

＜ドリンクメニュー＞

「黄金比」の角ハイボール：500円

蒼井優さんのおすすめは黄金比の角ハイボール。 冷えたジョッキに、氷たっぷり。

ソーダがはじけて、レモンがふわりと香ります。 染谷将太さんも最近ハマっています。

「濃いめ」の角ハイボール：500円

小林聡美さんは濃いめの角ハイボールがお好み。より本格的な味わいの角ハイボールが、

仕事終わりの癒しの時間を提供します。

「復刻版」の角ハイボール：500円

野田洋次郎さんのお気に入りは復刻版の角ハイボール。 ウイスキー本来の旨みや

香りをより深く楽しむことができます。

サントリーウイスキー「角瓶」TV-CM「はじまり」篇 概要

TV-CM「はじまり」篇は、「その寄り道は、幸せに続く。」というコンセプトのもと、蒼井優さんが店主を務める丘の上の小さなバー「Bar kiiro（きいろ）」を舞台に、そのバーを初めて訪れた染谷将太さんと、常連客の小林聡美さん、野田洋次郎さんとの微笑ましいやり取りを描いた作品です。

出演 ： 蒼井優／染谷将太／小林聡美／野田洋次郎

放送地域 ： 全国

▼「角ハイボール」ホームページ http://www.suntory.co.jp/whisky/kakubin/index.html