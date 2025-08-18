世界のチーズ市場は2033年までに1,530億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率4.28%で成長する見込み
世界のチーズ市場は、2024年に933億米ドルと評価され、今後10年間で大幅な成長を遂げる見込みです。2033年までに市場価値が1,530億米ドルに達すると予測されており、業界は2025年から2033年にかけて4.28%の複合年間成長率（CAGR）で拡大すると見込まれています。この成長は、消費者需要の増加、製品の多様化、および世界貿易の拡大によって推進されています。
市場概要
世界のチーズ業界では近年、食習慣の変化、栄養上の利点に対する消費者の意識の高まり、プレミアムチーズやスペシャルティチーズの市場の拡大に支えられ、需要が着実に増加しています。クラシックなチェダーから職人による植物ベースの代替品まで、幅広い種類のチーズがあり、市場はより多様化しており、消費者に多くの選択肢を提供しています。さらに、新興経済国での可処分所得の増加は乳製品の消費量の増加につながり、世界のチーズ市場の成長をさらに加速させています。
市場成長の主な要因
乳製品需要の増加 乳製品ベースの製品
に対する嗜好の高まりは、チーズ市場の急速な拡大に貢献している主な要因の 1 つです。チーズはカルシウム、タンパク質、その他の必須栄養素の豊富な供給源であるため、世界中で多くの食事で定番となっています。さらに、ファーストフード、ピザ、スナックなどの料理へのチーズの使用が増えていることも、その需要に拍車をかけています。
製品の革新と多様化
チーズメーカーは、進化する消費者の嗜好を満たすために、継続的に革新を続けています。これには、オーガニック、低脂肪、ラクトースフリーのオプションを含む、新しいフレーバー、食感、およびフォーマットの開発が含まれます。植物性チーズやビーガンチーズの種類の拡大も、市場拡大の新たな道を開き、健康志向の消費者やビーガン消費者の増加に対応しています。
消費者意識の高まり：
消費者の健康志向が高まるにつれ、チーズの栄養価に対する意識も高まっています。消費者が人工添加物や保存料を多く使用した製品から離れていくにつれ、自然で加工されていないチーズの需要が高まっています。この傾向は、市場をオーガニックチーズや最小限の加工度で作られたチーズへとさらに押し上げています。
世界貿易の拡大
グローバル化と物流の進歩により、チーズの国際流通が強化されています。米国、フランス、イタリアなどの国はチーズの主要輸出国であり、貿易協定の拡大により、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカなどの地域で新しい市場が開拓されています。その結果、チーズ市場では輸出入が増加し、全体的な成長に貢献すると予想されます。
地域別インサイト
北米
北米は、米国とカナダでの消費率の高さに牽引され、チーズの最大市場の一つです。多様なチーズの種類と、拡大するファーストフードおよびピザ産業を背景に、この地域はチーズ製品の重要な消費地であり続けています。さらに、北米の消費者の間で高タンパクで栄養価の高い食品への嗜好が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。
