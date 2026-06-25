次回の『風、薫る』“りん”見上愛、“シマケン”佐野晶哉が書いた小説を読む
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」（第65回）が6月27日（土）に放送される。※「FIFAワールドカップ2026」放送のため26日（金）の放送は休止
【写真】りん（見上愛）に原稿を読ませるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第65回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第65回あらすじ
りんはシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。※26日（金）は「FIFAワールドカップ2026」放送のため休止
【写真】りん（見上愛）に原稿を読ませるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第65回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第65回あらすじ
りんはシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。※26日（金）は「FIFAワールドカップ2026」放送のため休止