前田敦子、愛息は近所で“アンディ”と呼ばれる存在に 『トイ・ストーリー５』公開イベントで親子エピソード披露
俳優の前田敦子が24日、映画『トイ・ストーリー５』（7月3日公開）の公開記念歌唱イベントに登壇。親子そろって「トイ・ストーリー」の大ファンだと明かし、愛息にまつわるほほ笑ましいエピソードを明かした。
【動画】『トイ・ストーリー5』最新予告
東京・SHIBUYA109店頭イベントスペースで行われた同イベントには、シリーズの名曲「君はともだち」を歌うダイアモンド☆ユカイも登壇。前田は「物心ついた頃から当たり前に見て育ち、子育てを始めてからは子どもと一緒に見て、また新たに出会った気分。世代を超えて楽しませていただいている」と、長年にわたる作品への愛情を語った。
愛息については、「ママかウッディか、どちらが先かわからないくらい早い段階で覚えていた」と笑顔。「たかみな（高橋みなみ）からウッディとバズのおもちゃをプレゼントしてもらって大好きになり、それをずっと握りしめているので、近所では“アンディ”と呼ばれています」と微笑ましいエピソードを明かした。
現在、自宅にはウッディ7体、バズ5体があるという前田。「今後、子どもが成長しても、きっと私が手放せないと思います」と笑い、会場を和ませた。
シリーズの魅力については「物語ですね」と力説。「大人になってから見直したときに、こんなに泣けるのだと。『トイ・ストーリー４』で涙が止まらなくなったので、最新作では涙で前が見えなくなると思います（笑）」と期待を寄せた。
お気に入りのキャラクターは、「みんな好きだけど、ジェシーが一番！」と迷いなく回答。「ジェシーは周囲を励ましてくれる明るい存在」と理由を語った。
お気に入りのシーンの話題では、2人とも『トイ・ストーリー３』の感動のラストを挙げた。ダイアモンド☆ユカイは「成長するということは、同時に失うということなんだと教えてくれた」と語った。前田は「前の持ち主から次の世代に受け継いでいく大事なシーン」と、該当シーンを思い出して目を潤ませていた。
最新作について前田は、「ジェシーの活躍はもちろん、ジェシーとバズの仲も気になるし、フォーキーとカレン・ビバリーも出てくるのが楽しみ」と期待を膨らませ、「私自身すごく楽しみ。映画館で皆でそろって観られることを楽しみにしています」と呼びかけた。
イベントではダイアモンド☆ユカイが「君はともだち」を生歌唱。その歌声を間近で聴いた前田は「いろいろなことを思い出しました〜！」と興奮気味に語り、長年愛され続ける『トイ・ストーリー』シリーズへの思いをあらためてのぞかせていた。
【動画】『トイ・ストーリー5』最新予告
東京・SHIBUYA109店頭イベントスペースで行われた同イベントには、シリーズの名曲「君はともだち」を歌うダイアモンド☆ユカイも登壇。前田は「物心ついた頃から当たり前に見て育ち、子育てを始めてからは子どもと一緒に見て、また新たに出会った気分。世代を超えて楽しませていただいている」と、長年にわたる作品への愛情を語った。
現在、自宅にはウッディ7体、バズ5体があるという前田。「今後、子どもが成長しても、きっと私が手放せないと思います」と笑い、会場を和ませた。
シリーズの魅力については「物語ですね」と力説。「大人になってから見直したときに、こんなに泣けるのだと。『トイ・ストーリー４』で涙が止まらなくなったので、最新作では涙で前が見えなくなると思います（笑）」と期待を寄せた。
お気に入りのキャラクターは、「みんな好きだけど、ジェシーが一番！」と迷いなく回答。「ジェシーは周囲を励ましてくれる明るい存在」と理由を語った。
お気に入りのシーンの話題では、2人とも『トイ・ストーリー３』の感動のラストを挙げた。ダイアモンド☆ユカイは「成長するということは、同時に失うということなんだと教えてくれた」と語った。前田は「前の持ち主から次の世代に受け継いでいく大事なシーン」と、該当シーンを思い出して目を潤ませていた。
最新作について前田は、「ジェシーの活躍はもちろん、ジェシーとバズの仲も気になるし、フォーキーとカレン・ビバリーも出てくるのが楽しみ」と期待を膨らませ、「私自身すごく楽しみ。映画館で皆でそろって観られることを楽しみにしています」と呼びかけた。
イベントではダイアモンド☆ユカイが「君はともだち」を生歌唱。その歌声を間近で聴いた前田は「いろいろなことを思い出しました〜！」と興奮気味に語り、長年愛され続ける『トイ・ストーリー』シリーズへの思いをあらためてのぞかせていた。