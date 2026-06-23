『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「音楽準備室の火事 出火の原因は 小学校の“火元”で現場検証」についてお伝えします。

■小学校で火災 児童・教員ら11人ケガ

先週金曜（19日）、東京都北区の滝野川第三小学校で発生した火事。

火はおよそ3時間後に消し止められ、全員が救助されましたが、児童や教員ら、あわせて11人がケガ。命に別条はないということです。

■火元の音楽準備室から“燃えた衣類”

20日に、警視庁が小学校で行った実況見分。その結果、火元となった部屋から、新たに「燃えた衣類」とみられるものが見つかりました。

5年生のクラスが授業を受けていた音楽室。火事が起きていたのは、そのすぐ隣の音楽準備室でした。

音楽準備室からは、これまでに、ストーブやサーキュレーターの残骸が見つかっているほか、新たに燃えた衣類とみられるものも確認されたということです。

現場からは灯油やガソリンなどの成分は確認されておらず、警視庁は出火当時、ストーブの電源が入っていたかなど詳しく調べる方針です。

（6月22日放送『news every.』より）