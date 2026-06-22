なにもかも理想的な彼とドラマみたいな出会い。そして付き合えることに！

まさに幸せの絶頂という感じですが、恋は盲目とはこのこと。

どんどん彼のペースに飲み込まれてしまい…!?

>>【まんが】嘘をつく夫

(ウーマンエキサイト編集部)