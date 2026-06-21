天秤座・女性の運勢

明るく意欲的な対人関係に支えられ、新しいことへの挑戦意欲が俄然高まっているいまの天秤座。気分的にも盛り上がり楽しい時期ですが、ただ、いまは社会面もかなり忙しいよう。特に今週は新たな展開もあり、仕事に意識をより向けなくてはならなくなるかも。そのことに、パートナーや親友など大事な相手は不満を感じそうです。おそらく天秤座が忙しくなりすぎることのほかに、「現実的な状況に引っ張られて、自分らしさを忘れがちになること」も相手は嫌がっているのかな。もし当てはまる面がありそうならバランスが重要です。仕事はやるべきことをやっていけば大丈夫。過度に引っ張られないように。

天秤座・男性の運勢

天秤座自身の前進や新たな挑戦に強い追い風が吹く現在。風を起こしているのは、周囲にいる、これまた意欲的な人たちでしょう。明るく前向きで、状況に対し楽観的です。天秤座自身もやる気の強いときですが、難しいのは現在社会面も非常に活発なこと。やっていることからも大きな成果や手ごたえを得やすく、かつここからは新たな展開もありそう。どうしてもそっちに引っ張られがちになりますが、そうするとパートナーや親友など大事な相手とは衝突が増えます。「熱心になるべき方向を間違えるな」ということかもしれません。うまくバランスを取り、板挟みにならないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ