《食レポ》これ本当にドーナツ！？【ミスド】もっちり幸せ！「新商品」

発売前から話題になっていた【ミスタードーナツ】の新作。独特のもっちゅり食感を楽しめるシリーズとして人気を集めています。今回は実際に食べてみた、きなこ味といちご味をレポート。気になる味わいや食感をチェックしていきます。

シンプルなきなこ味から

「もっちゅりんきなこ」テイクアウト \216（税込）、イートイン \220（税込）

もっちゅり食感を楽しめるドーナツ生地に、きなこシュガーをトッピングした一品。表面にはきなこシュガーがたっぷりとまぶされていて、和の要素も感じられるドーナツです。シンプルながらも、もっちゅりん生地の魅力をダイレクトに味わえました。もっちゅりんを食べたことがない人に、まずおすすめしたい味です。

食感を楽しむならコレかも

ひとくち食べた瞬間から、本当にドーナツなのかと思ってしまうほどのもちもち食感を味わえます。今まで食べたことがないような、お団子とも違うもちもち感で思わずクセになりそう。そこにきなこシュガーの甘さが広がって、満足感があります。まさにもっちゅり食感なドーナツ、もち食感好きさんには、ぜひ試してみてほしい一品です。

見た目の可愛さならいちご味が優勝！？

「もっちゅりんいちご」テイクアウト \237（税込）、イートイン \242（税込）

もっちゅりん生地にいちごフィリングを詰め、いちごシュガーをまぶした一品。中央にはホイップクリームといちごフィリングが絞られた、華やかなビジュアルです。今回のもっちゅりんシリーズの中で、唯一生地の中にフィリングが入っている商品。食べ比べにぴったりの新作もっちゅりんかも。

甘酸っぱさがアクセントに

ホイップクリームといちごフィリングがいいアクセントになっている、もっちゅりんいちご。食べてみると、いちごの甘酸っぱさを楽しめる甘さ控えめで食べやすい一品でした。

きなこといちご、それぞれ違った魅力を楽しめるもっちゅりん。どちらも人気商品のため、見かけたらゲットするのがおすすめです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Aoi.S